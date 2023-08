Piratini investirá R$ 500 milhões nas rodovias gaúchas em 2023

Pelo menos 50 obras previstas para serem realizadas em 2023 nas rodovias gaúchas terão um investimento de R$ 500 milhões do governo do Estado. Os valores investido devem gerar 5 mil empregos diretos e 20 mil indiretos.

Os dados foram apresentados ontem pelo secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, no Tá na Mesa da Federasul, que abordou "A infraestrutura como estratégia para o desenvolvimento do RS - Oportunidades e desafios".

Somente em 2022, disse, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) investiu mais de R$ 1 bilhão do Tesouro do Estado nas rodovias estaduais - sem a necessidade de financiamentos ou empréstimos. "O volume é sete vezes maior do que o Daer investia anualmente, cerca de R$ 150 milhões". Segundo Costella, os recursos aquecem a economia gaúcha e movimentam a cadeia produtiva, fazendo com que o Estado volte a ser referência na área no País.

O secretário destacou a importância das reformas administrativas, aprovadas pela Assembleia Legislativa, para que o Rio Grande do Sul tivesse retomada sua capacidade de investimentos. "As reformas foram importantes para que o governo tenha chegado neste momento, no qual trabalha para a população, para o empreendedor e para os empresários que geram emprego e renda", ressaltou.

Costella explicou que uma das principais metas do governo é concluir, até 2026, 100% dos acessos aos municípios ou garantir que eles estejam com, no mínimo, 80% das obras finalizadas. Os outros 20%, se não estiverem totalmente concluídos, segundo Costella, deverão estar em obras. "O Rio Grande do Sul decidiu realizar parcerias com municípios para a execução de obras, que já resultaram em economia de mais de R$ 200 milhões aos cofres do Tesouro e estimula empresas e cooperativas a executarem obras de pavimentação de estradas estaduais", afirmou.

Costella disse que o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico estimula empresas e cooperativas a executarem obras de pavimentação nas estradas estaduais. Em contrapartida, elas terão o valor investido na obra abatido do ICMS. Na primeira gestão do governador Eduardo Leite, foram investidos mais de

R$ 230 milhões com recursos do Caixa do Estado nos acessos.

Em relação à Empresa Gaúcha de Rodovias, disse que antes das concessões, 909 quilômetros de rodovias eram administrados pela empresa. E que após a concessão da

RSC-287, da ERS-122 e da ERS-240 à iniciativa privada, apenas 630 quilômetros são administrados pela companhia.