TRT negocia acordo para dissídio dos metalúrgicos da Serra

Com data-base em 1º de junho, o dissídio coletivo dos trabalhadores metalúrgicos de Caxias do Sul e região segue sem solução. Os sindicatos patronal e laboral não chegaram a um acordo, o que levou o assunto para a esfera da Justiça do Trabalho. Após vários encontros realizados ao longo do mês de julho, com intermediação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT 4), o vice-presidente do órgão, desembargador Ricardo Martins Costa, apresentou proposta que será levada para avaliação das partes em assembleias marcadas para esta semana.



As empresas associadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) estarão reunidas na sexta-feira (04). Já os trabalhadores avaliarão a proposta no sábado (05). Independentemente da aprovação ou não da proposta, nova audiência está marcada para a segunda-feira (07), às 14h, no TRT 4, em Porto Alegre.

Enquanto o acordo não sai, a entidade empresarial orienta que as indústrias realizem antecipação salarial retroativa a junho, no índice 3,74%. Esse é o percentual de reajuste intermediado pelos desembargadores, equivalente à inflação do período, acrescido de aumento real de 2,26%, atingindo total de 6%, a partir de 1º de julho de 2023, a ser pago na folha de agosto. O piso salarial passaria, a partir de outubro, para R$ 1.900.