24ª edição da feira Construsul começa com estandes lotados na Fiergs

Com uma área de exposição de 20 mil metros quadrados e a participação de 300 expositoras, o primeiro dia da 24ª Feira Internacional da Construção (Construsul) nesta terça-feira (1º) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, foi marcado pela grande presença de público nos estandes da feira. Entre os visitantes, estavam lojistas, construtores, engenheiros, arquitetos, proprietários de lojas de material de construção, incorporadores e outros profissionais com atuação na construção civil que foram conferir as novidades do setor.

O diretor da Relações Institucionais da Sul Eventos, Paulo Richter, disse que a feira tem o objetivo de impulsionar os negócios do segmento. Segundo ele, por conta da circulação intensa de visitantes na feira nesta terça-feira, a expectativa da organização é ultrapassar os mais 35 mil visitantes. "Pelo que foi visto na abertura podemos chegar a 36 mil pessoas", destaca. Richter disse que a Construsul projeta R$ 2 bilhões em negócios e é referência entre as feiras que ditam novidades e tendências para a arquitetura, a engenharia e a construção civil. A edição deste ano, vai até sexta-feira (4), em Porto Alegre, das 13h às 21h. A entrada é gratuita.

De acordo com Richter, a Construsul será marcada como a mais tecnológica de todos os tempos, diante de um crescimento expressivo do setor. "A aplicação da realidade aumentada e virtual na construção civil tem revolucionado o processo de projeto, permitindo a visualização detalhada de projetos em 3D e a identificação de possíveis problemas antes mesmo do início da obra", ressalta. Conforme o diretor da Sul Eventos, a utilização dessas tecnologias também têm sido utilizadas no treinamento de equipes, melhorando a segurança e a eficiência no canteiro de obras.

Nos corredores do Centro de Eventos da Fiergs, o público teve acesso ao trabalho das empresas e conheceu inovações em diversos segmentos. Com filial em São Leopoldo, a Tecnoportas apresentou um catálogo de produtos de portas automáticas para residências, indústria e comércio. Segundo Luana Farias Franciele, do departamento comercial da empresa, os visitantes buscaram informações sobre a segurança dos produtos apresentados no estande da Tecnoportas. Já Fábio Ferrara, gerente de marketing da Cobrecom, com sede em Itu, em São Paulo, destacou que nas primeiras duas horas da feira os clientes foram em busca de dados sobre os itens expostos como fios e cabos elétricos de baixa tensão. No estande, a empresa montou um Quiz em que os visitantes ganhavam prêmios ao acertarem perguntas relacionadas a construção civil. O estande da Cobrecom conta com a presença da construtech "Parceiro da Construção" que por meio de uma plataforma disponibiliza cursos e conteúdos com diversos temas relacionados a construção civil.

Com o objetivo de ampliar seu portfólio na linha de tintas decorativas, a Brasilux, apresentou ao público da Construsul a linha de Cimento Queimado com o lançamento de novas cores: calcita alaranjada, barro vermelho, casca de árvore e laranja fiesta. Mirela Jabur, gerente de marketing da empresa, destaca que as novas cores se alinham com o desejo de gerar ambientes mais acolhedores, conectados às cores da natureza e ao clima brasileiro. Segundo ela, a diversidade de cores permite a criação de espaços únicos, uma vez que a aplicação do revestimento de cimento queimado resulta em painéis exclusivos, conferindo ao ambiente um aspecto sofisticado.

A feira conta com a participação de indústrias de diversos segmentos como argamassas, aditivos, selantes, impermeabilizantes, iluminação e elétrica. Além disso, a 24ª edição da Construsul apresenta estandes que mostram fechaduras, ferragens, churrasqueiras, tintas, produtos para cozinhas e banheiros e ferramentas manuais e elétricas para a construção civil.