Cobrança via cartórios de protesto é fácil e eficiente, defende Iepro-RS

O Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - seção RS (Iepro-RS), entidade sem fins lucrativos, quer dar mais visibilidade a todo trabalho realizado pelos 300 cartórios de protesto do Estado. O objetivo da iniciativa é mostrar à sociedade que houve, nos últimos anos, mudanças importantes e positivas, diz o presidente da entidade, Romário Mezzari. Ele visitou o Jornal do Comércio na semana passada, quando foi recebido pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.

Conforme Mezzari, todos os serviços são realizados de forma online, desde o envio até o cancelamento do protesto. "O protesto recupera mais de 65% das dívidas em até três dias úteis", informa o dirigente da entidade, que tem como propósito promover estudos, debates, pesquisas e representar os interesses relacionados ao segmento.

Segundo o presidente do Iepro-RS, o trabalho é rápido e seguro para o credor e para o devedor. "Os documentos também contam com a assinatura digital, o que dá mais segurança jurídica". O uso da tecnologia, igualmente, torna todo o processo muito mais facilitado, como, por exemplo, para a consulta online, gratuita e ilimitada de CPF ou CNPJ na Central Nacional de Protesto (Cenprot).

Outra vantagem é a recuperação de crédito de pessoas físicas e jurídicas. "Dar ciência ao devedor da existência da dívida, que por meio da intimação torna o protesto muito mais eficaz, tendo um índice de pagamento muito maior do que qualquer outro instrumento de cobrança ou negativação".

Mezzari argumenta que o devedor com dívida em seu CPF pode cancelar o protesto e regularizar sua vida com o pagamento.

"Queremos ampliar a utilidade junto à sociedade. O protesto é para empresas de todos os portes, pessoas físicas, profissionais liberais, condomínios e órgãos públicos".

Mezzari lembra que, em 2022, foram mais de 15 mil títulos pagos em até três dias úteis, encaminhados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (Sefaz). "Isto representa mais de

R$ 28,7 milhões, que retornaram aos cofres públicos, graças ao trabalho do protesto", explica.

O dirigente acrescenta à lista de exemplos, outros órgãos públicos do Rio Grande do Sul que também estão fazendo uso da base de dados, disponibilizada sem custos. "No ano passado, foram recuperados mais de R$ 80 milhões, após o recebimento da intimação. Dinheiro que, agora, de volta às mãos do Estado, poderá ser investido em melhorias para a vida dos gaúchos".

Mais informações sobre o serviço podem ser conferidas no site www.protestors.com.br, pelo Instagram @cartoriosdeprotestors ou pelo WhatsApp (51) 3062-0745.