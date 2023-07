Vipal Borrachas completa 50 anos

Foi num posto de gasolina, em 1960, que Vicencio Paludo encontrou a oportunidade que o faria dar início à companhia hoje cinquentenária, Vipal Borrachas. Com uma linha completa de produtos para reforma e reparos para pneus de passeio, carga, agrícola e OTR – off the road, a companhia nasceu de uma necessidade: oferecer aos caminhoneiros uma solução para seus problemas com os pneus.

Dos primeiros remendos, passando pela produção de camelbacks, bandas de rodagem e máquinas para reforma de pneus, até a fabricação de pneus novos para motocicletas, surge uma das maiores fabricantes de borracha do mundo. Filho do fundador e atual presidente do Conselho de Administração da Vipal Borrachas, Arlindo Paludo – hoje com 76 anos -, se emociona ao lembrar da operação que iniciou pequena oficialmente em 1973 e e hoje é referência mundial em seu segmento. “Nascemos com o objetivo de estar junto aos nossos clientes e parceiros, oferecendo as melhores soluções para gerar economia e alto desempenho para as empresas através da reforma de pneus. Nosso crescimento tem como base a busca pela inovação contínua, um trabalho genuinamente de equipe e muita determinação”, completa.



A companhia soma cinco fábricas no Brasil, uma na Argentina e uma nos Estados Unidos – onde está o maior mercado mundial de reforma de pneus. No Brasil, são três em Nova Prata (RS), uma em Feira de Santana (BA) e outra em Lagoa Santa (MG). Na Argentina, a fábrica da Vipal foi inaugurada em 2020, em Perez. Em solo americano, a unidade fica em Madison, no estado americano Tennessee. Juntas, apresentam capacidade instalada superior a 20 mil toneladas por mês, além de estrutura física de quase 230 mil metros quadrados.



Ao longo das últimas cinco décadas, a Vipal Borrachas consolidou-se no mercado mundial e formou a maior rede de reformadores autorizados da América Latina, hoje composta por mais de 250 profissionais altamente capacitados. A instalação de filiais e 15 centros de distribuição localizados na Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, Espanha, Eslovênia e Inglaterra demonstram o tamanho da internacionalização da marca, presente em mais de 90 países ao redor do mundo.



A companhia também comemora a data com o início do fornecimento de pneus para uma das maiores montadoras de motocicletas do Brasil, após diversos testes de durabilidade, segurança, resistência e desempenho. “Esse reconhecimento atesta o diferencial dos nossos pneus, e nos coloca em outro patamar, junto com líderes globais”, afirma Renan Patricio Lima, CEO Vipal Borrachas.