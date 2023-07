Hospital de Clínicas abre inscrições para concurso com salários que chegam a R$ 10 mil

Com vagas de cadastro reserva, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre lança seleção para nove cargos. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto . As pelo site da organizadora . Os interessados precisam ter formação completa para a vaga a qual irão se candidatar, além de possuir o registro ativo nos respectivos conselhos profissionais.

As oportunidades incluem as área da saúde, comunicação, administração e tecnologia, e as remunerações variam de R$ 8.276,62 e R$ 10.592,63 por mês. Além do salário, o HCPA oferece plano de previdência complementar, seguro de vida em grupo, vale-alimentação, refeitório, creche, estacionamento e academia de ginástica para os colaboradores.

A prova escrita está marcada para dia 24 de setembro. Para a prova de títulos ainda não tem data definida para envio dos documentos necessários.