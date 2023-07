Uruguaiana busca voo direto com Buenos Aires

Enviado especial a Buenos Aires

missão gaúcha na Argentina teve a infraestrutura como tema principal O primeiro dia de, mas as discussões foram além do fornecimento de gás e das ligações entre Rio Grande do Sul e o país vizinho através de pontes rodoviárias.

em Buenos Aires Outro tópico que interessa diretamente a Fronteira Oeste do Estado é a questão aérea. Na delegação gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite, também estão presentes secretários de Estado, deputados, empresários e lideranças municipais.

participantes da comitiva gaúcha O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, é um dos. Ele destaca que a ida à Argentina vai servir para iniciar as tratativas com a Aerolíneas Argentinas para que seja criada uma nova rota – um voo ligando Uruguaiana diretamente a Buenos Aires.

Hoje, a cidade já conta com voos até Porto Alegre, com a Azul e a Latam, e, em mais alguns dia, o prefeito espera que seja retomado o voo Uruguaiana a São Paulo com a Gol.