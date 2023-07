Empresário conta trajetória de sucesso em almoço da ADCE

O empresário e escritor gaúcho Jorge Martins contou a sua trajetória de menino de rua até os dias atuais, em reunião-almoço intitulada Papo Amigo. O evento, promovido pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa - Porto Alegre (ADCE), nesta quinta-feira (27), ocorreu no restaurante Monte Líbano, na Sociedade Libanesa.



Natural de Novo Hamburgo, Martins falou sobre a infância difícil e de como ele conseguiu se tornar um empresário de locação de veículos, professor e escritor, fazendo um caminho totalmente inverso ao da degradação social. Ele também tem uma empresa de editoração eletrônica, além de uma editora própria. Atualmente, Martins vem se dedicando mais às atividades literárias, palestras institucionais, visitações e feira do livro.



O empresário explicou que a sua escalada para outra realidade social foi muito difícil e, principalmente, dramática na fase de infância. “Eu não tinha condições para poder estudar; morei com a minha avó até os 10 anos. Eu era muito pobre e discriminado”, citou. Martins lembrou que não tinha material escolar e foi até ameaçado de expulsão, porque pegou a merenda de seus colegas para matar a fome. “Então, neste meio tempo, perdi a minha avó e quando estava com 10 anos de idade, não tinha onde ficar e a rua era o meu lar”.



A volta por cima

Martins detalhou que ficou perambulando por dois anos e meio pelas ruas de Novo Hamburgo até ser trazido para Porto Alegre e na capital, ele ficou mais dois anos e meio dormindo na Praça da Alfândega. Em determinado momento, conseguiu um trabalho e viu a necessidade de voltar aos estudos, porque hoje, segundo ele, o mínimo que a sociedade pede é que se tenha a formação em uma faculdade. “Eu voltei para os meus estudos e fui ampliando o meu ramo (de atividades). As oportunidades foram se abrindo para mim”, relatou.



O empresário citou que as coisas melhoraram para ele a partir de sua conduta, ou seja, pela dignidade e ser uma pessoa do bem. “A minha conduta serviu para abrir portas. Eu aprendi a me conhecer e a me desenvolver. A minha primeira formação acadêmica foi em administração de empresas na Fargs – Faculdades Riograndenses; depois eu não parei mais", conta Martins, graduado também em Letras (Faveni), com pós-graduação em psicopedagogia e em educação infantil.