Sicredi inaugura sua terceira agência em Cachoeirinha, na Região Metropolitana

De Cachoeirinha

A Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS inaugurou nesta quinta-feira (27) a sua terceira agência em Cachoeirinha, no bairro Bom Princípio, de olho no perfil do município com a maior densidade demográfica do Rio Grande do Sul, conforme o Censo 2022.

"Tínhamos a necessidade de ocupar esta região da cidade, que tem muito do nosso perfil do Sicredi, de atender o local, o micro e pequeno empreendedor, que é uma característica deste bairro e da vizinhança. O crédito a este perfil de associado é o nosso foco aqui. Além de representar uma localização, na Avenida General Flores da Cunha, com acessibilidade fácil", aponta o gerente da agência Bom Princípio, Eduardo Gomes da Rocha.

A inauguração da agência Bom Princípio faz parte do plano de expansão da Sicredi União Metropolitana entre os nove municípios atendidos por ela. Em 2023, de acordo com o diretor executivo, Gérson Kunkel, serão investidos R$ 10 milhões entre novas agências e a recente inauguração da nova sede, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Ao todo, quatro novas agências já foram inauguradas este ano e outras duas, em Canoas e Porto Alegre, devem ter as portas abertas até o final do ano.

Abrangendo os bairros Bom Princípio, Parque da Matriz, Vista Alegre e zona norte do município da Região Metropolitana, a cooperativa estima, com a agência recém-inaugurada, atingir um universo de até 50 mil moradores. É a segunda unidade aberta pelo Sicredi em Cachoeirinha neste ano. A outra, foi inaugurada no primeiro semestre, no Distrito Industrial. E a primeiro, na região central da cidade, há 15 anos. Atualmente, são 5 mil associados no município.

"Assim como acontece em outras unidades, esta não será só um espaço típico de uma agência bancária, mas um lugar para fomentar negócios, reunir pessoas. Temos espaços para reuniões e coworking eventual por parte do associado", diz o gerente.

De acordo com o presidente da Sicredi União Metropolitana, Ronaldo Sielichow, o crescimento da cooperativa na Região Metropolitana representa o avanço de uma ideia diferente para boa parte do público urbano.

"Costumamos dizer que o nosso maior concorrente não é nenhum banco, mas o desconhecimento. Cada vez que conseguimos avançar na região e mostrar as vantagens de ser um associado, cooperativado, as pessoas aprovam e ficam conosco. É isso que valorizamos, as pessoas. O grande ou o pequeno investidor, todos têm voz ativa neste sistema", valoriza o dirigente.

Em todo o Brasil, o Sicredi conta com 2,5 mil agências e 7 milhões de associados. A Sicredi União Metropolitana conta hoje com 26 agências entre Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão e mais de 89 mil associados. E em expansão.

"Nossa perspectiva é ampliarmos, em relação a 2022, em torno de 20% o número de associados. A cada mês, a média é de 2,5 mil novos associados. É uma relação que movimenta toda uma cadeia. Eu sempre valorizo o número de oportunidades que o nosso crescimento proporciona. Somente este ano, devemos ter 100 novos colaboradores, e estamos com oportunidades abertas para novos profissionais aqui na região, local, que é o que valorizamos", explica Gérson Kunkel.

Atualmente, o Sicredi União Metropolitana conta com 500 funcionários. Eduardo da Rocha, o novo gerente da agência Bom Princípio, por exemplo, foi criado justamente nesse bairro de Cachoeirinha.