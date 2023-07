Governador inicia agenda na Argentina hoje

A ida à Argentina de uma comitiva do governo gaúcho nesta quarta-feira ocorre em um momento estratégico, já que neste mês de julho foi inaugurado o primeiro trecho do gasoduto Néstor Kirchner, que permitirá o escoamento do gás de folhelho (também conhecido como gás de xisto) da jazida de Vaca Muerta, uma das maiores do mundo.

O governador Eduardo Leite salienta que, além do tema energético, durante a viagem a Buenos Aires, que tem suas agendas iniciando nesta quinta-feira e a volta da delegação prevista para segunda-feira, serão abordados assuntos nas áreas de turismo e agronegócio. "A Argentina é uma parceira comercial fundamental para o Rio Grande do Sul", frisa Leite.

O governador também buscará promover entre os argentinos a Expointer, que está se aproximando (o evento ocorrerá entre 26 de agosto e 3 de setembro).

Um dos destaques da missão será o encontro de Leite com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, previsto para acontecer na sexta-feira. Na reunião, o assunto gás deverá ser um dos tópicos principais, já que tem sido amplamente tratado pela imprensa local neste mês.

De acordo com matéria do jornal Clarín desta quarta-feira, o país vizinho pensa em até mesmo exportar o insumo para mercados da Europa e do Sudeste Asiático através da modalidade gás natural liquefeito (GNL), quando o combustível é transportado por navios em estado líquido e depois regaseificado ao chegar no seu destino final.

Essa possibilidade demonstra o potencial das reservas de Vaca Muerta que, se fossem destinadas apenas a atender o consumo interno argentino, poderiam suprir esse mercado por aproximadamente 170 anos. A jazida pode alcançar uma produção, até o final da década, de cerca de 400 milhões de metros cúbicos de gás ao dia (o que é mais do que 100 vezes o volume do insumo que chega ao Rio Grande do Sul através do gasoduto Bolívia-Brasil, o Gasbol).

A aproximação de Leite do governo argentino também é importante porque, apesar de ser muito provável que o gás estrangeiro irá abastecer de alguma forma o Brasil mais adiante, ainda não está claro por onde o combustível ingressaria no País.

O Rio Grande do Sul é uma opção clara de "porta de entrada" por sua proximidade com a Argentina, contudo também existe a possibilidade do gás ir até a Bolívia e dali adentrar em território nacional através do Mato Grosso do Sul. Para os gaúchos, essa última alternativa seria muito ruim, pois impediria que o gás argentino fomentasse no Estado atividades como a geração termelétrica e a produção de fertilizantes.

Mas, de qualquer forma, para o gás importado chegar até os brasileiros, ainda será necessário concluir toda a extensão do gasoduto Néstor Kirchner. A etapa inicial, já inaugurada, contempla 573 quilômetros de extensão, ligando a jazida de Vaca Muerta, na província de Neuquén, até Salliqueló, na província de Buenos Aires.

O prolongamento da estrutura prevê a adição de mais 500 quilômetros, aproximadamente. O complexo inteiro, quando concluído, deve absorver em torno de US$ 6 bilhões em investimentos. A expectativa da Argentina é que já seja possível exportar o seu gás a partir de 2024.

Também na agenda de Leite, outra reunião importante, antes mesmo do encontro com o presidente Fernández, será com o ministro da Economia argentino, Sergio Massa, e com o embaixador do Brasil na nação vizinha, Julio Glinternick Bitelli.

Massa também é candidato a presidente e disputará as eleições que ocorrem ainda neste ano.

Já no final de semana a comitiva do governo gaúcho deverá visitar a Feira de Palermo, evento semelhante à Expointer, para depois retornar na segunda-feira para Porto Alegre.