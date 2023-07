Fepam licenciou mais de R$ 1,4 bilhão em projetos de energia em 2023

Antes de saírem do papel, os projetos de energia precisam conseguir o licenciamento ambiental e neste ano, no Rio Grande do Sul, já foram licenciados 38 empreendimentos nas áreas de geração eólica, hídrica e transmissão pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Sem contar as usinas alimentadas a partir do vento, somente em hidrelétricas, linhas e subestações os investimentos estimados nesses complexos ultrapassam o patamar de R$ 1,4 bilhão.

LEIA TAMBÉM: Central geradora hidrelétrica em Crissiumal recebe licença de operação

LEIA TAMBÉM: Apenas uma usina de energia entrou em operação no RS durante o primeiro semestre

A maior parte desse montante é ligada ao setor de transmissão, cerca de R$ 1,2 bilhão, resultado de 21 iniciativas. Também em 2023, foram licenciados 1.143 quilômetros de linhas de transmissão. Já as hidrelétricas tiveram 11 projetos autorizados, que somam 35 MW de potência instalada. Foram liberadas ainda mais seis usinas eólicas, com capacidade para 1.187 MW (mais de 25% da demanda média de energia do Estado).

ferramenta Power Bi Energias Renováveis, lançada nesta segunda-feira (24) pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e aberta para o público através do site da pasta . A iniciativa permite o acompanhamento das emissões de licenças ambientais nesses segmentos energéticos. “Esse mecanismo é importante não somente porque medimos a nossa capacidade de emitir os licenciamentos, mas também por dar uma ideia de como o Rio Grande do Sul trata as energias renováveis”, frisa a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. As informações apresentadas foram retiradas do banco de dados da Fepam e compreendem o período de 2019 até hoje. Os dados estão disponíveis na, lançada nesta segunda-feira (24) pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e aberta para o público. A iniciativa permite onesses segmentos energéticos. “Esse mecanismo é importante não somente porque medimos a nossa capacidade de emitir os licenciamentos, mas também por dar uma ideia de como o Rio Grande do Sul trata as energias renováveis”, frisa a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. As informações apresentadas foram retiradas doe compreendem o período

Desde aquele ano, no acumulado até agora, foram 225 empreendimentos licenciados pela Fepam nas áreas analisadas, sendo 136 de transmissão, 60 hidrelétricas e 29 parques eólicos. Sem considerar essas últimas estruturas, os investimentos chegam a aproximadamente R$ 9 bilhões. O painel de monitoramento implantado pela Sema possibilita também saber a capacidade do projeto, nome do empreendedor e a região em que o complexo deve ser implementado, entre outros detalhes.

O diretor-presidente da Fepam, Renato das Chagas e Silva, salienta a transparência que as informações disponibilizadas ao público agregam ao processo de licenciamento. Já o diretor do departamento de Energia da Sema, Rodrigo Huguenin, complementa que a ideia é fazer a atualização dos dados mensalmente e, no futuro, incorporar mais fontes de energia dentro do sistema de monitoramento.