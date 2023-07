Entender audiência é decisivo para o Instagram

O Instagram se consolidou como a terceira rede social mais usada no Brasil em 2023, com 113,5 milhões de usuários, segundo dados da We Are Social e da Meltwater. Assim, a plataforma atinge três audiências distintas, classificadas conforme o momento em que estão acessando a rede, e estratégias diferentes precisam ser usadas para conquistar cada uma delas.

Durante evento da Amazon, realizado em São Paulo, o Mercado Digital acompanhou o painel com a executiva de contas da Meta, Melina Borba, e a gerente de soluções da Meta, Laura Sanges, que falaram sobre a produção de conteúdo para a plataforma.

A diferenciação dos tipos de audiência no Instagram é fundamental para que o conteúdo produzido atinja um público maior, principalmente em um momento em que tantos estímulos chamam atenção na tela. "Além de produzirmos um conteúdo que vai ser entregue para a pessoa com uma variedade de estilos muito grande, as pessoas consomem esse conteúdo muito rápido", destaca Melina.

O primeiro tipo de audiência é o que acessa o Instagram no caminho para realizar uma atividade, seja indo para o ponto de ônibus, passeando com o cachorro ou caminhando até o mercado. "Nesse momento, estou provavelmente com o som desligado e com uma tendência de consumir conteúdo de forma muito mais rápida", define. Como a pessoa não está focada na plataforma, é preciso que a mensagem seja passada com agilidade. Se for um vídeo de 30 segundos, a ideia principal precisa estar nos primeiros três segundos.

Já o segundo tipo de audiência é aquele que abre o aplicativo no intervalo entre atividades, seja em uma pausa no trabalho ou esperando por uma consulta médica. Nesse caso, a pessoa está concentrada e pode interagir com o conteúdo, mas esse foco pode se desviar a qualquer momento, quando ela for retomar seus afazeres.

"Nesse momento, é legal fazermos vídeos curtos a médios e que tenham um pouco mais de interatividade. Nos stories, por exemplo, dá para brincar com uma dinâmica, porque se eu coloco o dedo na tela, ele para; se eu clico na tela, ele vai para o próximo story; se eu arrasto, ele vai para o próximo perfil. Então eu posso apostar mais na interatividade para o meu público", destaca Melina.

O terceiro tipo de audiência é aquele que está com toda a atenção voltada para o Instagram. Um exemplo é quem acessa o aplicativo antes de dormir. "É um momento que a pessoa está com o som ligado, ela pode acessar uma live, assistir um vídeo um pouco mais longo e entender o conteúdo que está sendo passado", afirma. Para esse público, é possível produzir como conteúdo um vídeo mais longo, com variações de som e imagem, já que o foco será a tela.

"Temos tecnologias que fazem com que consigamos entregar nossa mensagem nesses três momentos, para que não percamos a atenção do nosso usuário, já que não sabemos se o seguidor vai estar assistindo aquilo de um ônibus ou antes de dormir, deitado na cama. A ideia é: todo conteúdo que produzir, o ideal é fazer três versões".

Melina elenca, ainda, algumas dicas universais para os conteúdos para o Instagram. A primeira é a produção na vertical. "O story é lucrativo em tela cheia. A gente até brinca que é como se você tivesse a possibilidade de imprimir a sua publicidade em uma revista e optasse por usar só metade da página, a outra metade você deixa para que outra marca, outro influenciador, outra pessoa, ocupe e possa competir atenção com vocês. Então, sempre que possível, nos vídeos também, optem por formatos mais alongados, que ocupem a tela inteira", destaca.

Outra dica que pode impulsionar um conteúdo na plataforma é o uso de elementos nativos do Instagram, como enquetes, stickers e músicas. Também, a opção pelo motion, ou seja, vídeos ao invés das imagens estáticas, já que o movimento pode atrair a atenção com maior facilidade. Para um vídeo longo, uma alternativa é publicar um story de 30 segundos ou uma imagem estática depois, para quem não conseguiu prestar atenção no vídeo completo, captar a mensagem nas outras formas.

O Instagram tem investido em se tornar uma plataforma acessível. Algumas alternativas oferecidas são: texto alternativo, legendas geradas automaticamente, modo escuro e melhorias no leitor de tela. Em maio de 2021, o Instagram anunciou a criação da figurinha de legendas para stories e reels, ainda não disponível no Brasil.

A gerente de soluções da Meta, Laura Sanges, relata que a acessibilidade é vital para os criadores na plataforma. "Se na hora não tiver tempo de incluir um texto alternativo, pode incluir depois e, inclusive, você pode informar o retroativo para coisas de dois, três anos atrás. Edita, inclui o texto alternativo e assim qualquer pessoa que chegar no seu perfil vai poder consumir todo o conteúdo que você produziu nos últimos anos".