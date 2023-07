Sine de Porto Alegre oferece 1,3mil vagas de emprego na semana

A semana começa com 1.314 vagas de emprego, sendo 168 delas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). As demais 1.146 incluem 130 vagas para vigilantes, 65 para azulejistas e 64 oportunidades para consultor de vendas. Entre outras, há também há 51 vagas para carpinteiro, 43 para eletricista e 41 para operador de telemarketing ativo.

As oportunidades de emprego exigem variados níveis de escolaridade – para outras posições também não é exigida experiência, havendo treinamento na própria empresa. Boa parte das vagas pede disponibilidade de horário.

Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Ou solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.