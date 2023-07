RGE abre cerca de 70 vagas para eletricistas

Nesta sexta-feira (21), a RGE abriu inscrições para o processo seletivo de 68 vagas de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica.

Podem participar residentes Campo Novo, Casca, Erechim, Eugênio de Castro, Fred Westphalen, Guaporé, Horizontina, Ibirubá, Ilópolis, Júlio de Castilhos, Lagoa Vermelha, Marau, Nova Prata, Palmeira das Missões, Paraí, Passo Fundo, Rosário do Sul, Sananduva, Santo Ângelo, São Borja, Três de Maio, Tucunduva, Veranópolis, Ana Rech, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Candelária, Canoas, Dois Irmãos, Garibaldi, Gramado, Lajeado, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Nova Santa Rita, Taquara, Três Coroas, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul, São Sebastião do Cai, São Marcos, Sinimbu, Vacaria e Venâncio Aires.

As pessoas selecionadas realizarão o curso presencialmente em Palmeira das Missões.



As inscrições podem ser feitas por este As vagas são prioritárias para pessoas negras, mas não são exclusivas. É preciso ter ensino fundamental completo, desejável ensino médio, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B, válida e definitiva, residir em uma das cidades de vaga ou ter disponibilidade de mudança, e ter disponibilidade para realizar viagens. Todos os gastos com hospedagem, alimentação e deslocamento serão por conta da empresa.As inscrições podem ser feitas por este link , até 6 de agosto.

Não é necessário experiência como eletricistas.