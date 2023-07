Alexandre Silveira defende etanol e biocombustíveis como solução para descarbonização do planeta

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou nesta quinta-feira (20) do seminário Sustainable Mobility: Ethanol Talks, em Goa, na Índia. Ele esteve no painel Targeting the Future|Cooperation on Bioenergy for Decarbonization e defendeu o uso do etanol e de biocombustíveis para a descarbonização.Durante o painel, o ministro destacou a parceria do Brasil com a Índia e a importância do etanol. “Desde o primeiro momento, ficou claro que a Índia estava comprometida com a ideia de construir um modelo de mobilidade sustentável, baseada em etanol produzido localmente e melhorando a qualidade da gasolina para o seu consumidor, reduzindo as emissões com menor custo para a sociedade. O comprometimento das autoridades indianas, dos produtores de etanol e dos fabricantes de veículos, se uniu à cooperação com seus pares brasileiros”, disse.“O nosso Ministério de Minas e Energia, aliado a outros valiosos quadros técnicos da administração, à iniciativa privada, aos produtores e à nossa indústria automotiva, utilizou toda sua expertise para ajudar a Índia a trilhar com segurança e rapidez o caminho que levou à adoção da mistura E20”, ressaltou Alexandre Silveira.Outro ponto defendido pelo ministro, foi o trabalho do MME para a descarbonização dos veículos e bioenergia. “A Índia se tornou um parceiro gigante e hoje caminha ao lado do Brasil na disseminação da produção e uso da bioenergia. Temos muito ainda a fazer rumo à descarbonização do setor de transportes e fico muito feliz em ver que os setores produtivo e automotivo indianos estão juntos para proporcionar uma mobilidade sustentável de baixo carbono a um custo acessível para a sociedade”.Em sua participação no painel, o ministro falou sobre a importância do Combustível do Futuro, programa do Ministério de Minas e Energia para valorizar a mobilidade sustentável de baixo carbono com utilização das diferentes rotas tecnológicas.“Acredito ser oportuno aqui falar algumas palavras sobre a nossa mais nova iniciativa, chamada Combustível do Futuro, que pretende fazer o Brasil avançar ainda mais com uma política pública integrada e voltada para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono. Assim que o projeto for aprovado no Congresso, o Brasil será o primeiro país no mundo a implementar uma política de mobilidade com base na avaliação do ciclo de vida do poço à roda dos combustíveis”, afirmou Silveira.Para o ministro, a integração de programas visando a mobilidade sustentável possibilitará reduzir a intensidade de carbono dos combustíveis com maior utilização de etanol, biodiesel e biometano, ao mesmo tempo que a indústria automotiva brasileira terá metas para que seus motores sejam mais eficientes.Alexandre Silveira destacou ainda que, com o programa, o Brasil terá mandato para produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) combinado com Diesel Verde - o que representará uma nova fronteira para a indústria de etanol, em particular para o aproveitamento de seus resíduos. O Brasil possui potencial de produzir 9 bilhões de litros por ano de SAF.O ministro também adiantou que o governo do presidente Lula está em vias de adotar o padrão E30, o que vai aumentar a octanagem da gasolina e possibilitar à população motores a combustão mais eficientes.