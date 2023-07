Redução da Petrobras no preço do gás natural não chegará imediatamente ao consumidor gaúcho

redução média no preço de venda do gás natural na ordem de 7,1% queda demorará mais tempo para ser percebida pelos consumidores do Rio Grande do Sul. Isso porque a distribuidora local, a Sulgás, só poderá incorporar essa diminuição durante o seu próximo exercício tarifário. De acordo com a assessoria da concessionária, esse período é estabelecido pelo órgão regulador, no caso a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Apesar da Petrobras ter anunciado que a partir do dia 1º de agosto haverá uma, essa. Isso porque a distribuidora local, a. De acordo com a assessoria da concessionária, esse período é estabelecido pelo órgão regulador, no caso a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).



O preço do gás fornecido pela Petrobras é o principal componente de custo da tarifa da Sulgás, entretanto não o único. Sendo assim, o corte no preço final do insumo para os clientes da distribuidora deve ser inferior aos 7,1%. O reajuste que foi divulgado agora pela Petrobras é referente aos meses de maio, junho e julho e leva em conta os custos do gás e do transporte do combustível.

Os acordos entre a estatal e as concessionárias de gás natural são atualizados trimestralmente e acompanham as variações do petróleo Brent e da taxa cambial. Nos três meses levados em conta, o petróleo teve redução de 3,8% e o câmbio alta de 4,8%. Apesar dessa queda do gás natural não chegar neste momento aos usuários no Rio Grande do Sul, outra diminuição do valor do combustível não deverá demorar muito para refletir no bolso dos consumidores.

aprovadas pela Agergs alterações na margem bruta da Sulgás e do preço de venda do gás natural. Essas mudanças resultaram em uma tarifa média de R$ 2,7534 por metro cúbico de gás (sem impostos), implicando uma diminuição média de 17,99% No dia 11 de julho, foram. Essas mudanças resultaram em uma tarifa média de R$ 2,7534 por metro cúbico de gás (sem impostos),(dependendo do segmento e faixa de consumo) em relação ao patamar anterior.

Para essa modificação da tarifa começar a valer, as novas tabelas da concessionária precisam ser encaminhadas para Agergs, o que, segundo a assessoria da companhia, deve ocorrer até esta sexta-feira (21). Os novos valores com essa redução deverão vigorar depois da homologação da agência reguladora.