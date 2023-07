Simpósio do Varejo foca na experiência do consumidor em Caxias

O varejo é profundamente humano. O 5º Simpósio Estadual do Varejo, que acontece no dia 29 de agosto, em Caxias do Sul, na serra gaúcha, tem o objetivo de trazer essa temática, cada vez mais essencial, mesmo em tempos de tanta tecnologia e compras virtuais, à tona. Com o mote "O varejo surpreende: criando novas emoções", o evento, promovido pelo Sindilojas Caxias, aposta na Arena Sebrae e no espaço gastronômico como novidades para oportunizar experiências mais ricas aos empresários.

"Com os palestrantes selecionados, queremos mostrar a humanização no varejo, mostrar que o detalhe faz a diferença, que olho no olho faz a diferença. Mesmo tendo todo o arsenal de tecnologias, o humano não se perde. A gente atende pessoas e trabalha com pessoas", explicou Lisandra De Bona, gerente executiva do Sindilojas Caxias. O formato do evento também volta a ser integral, com mais de 10 horas de conteúdo, sem conflito de horário entre as palestras de profissionais nacionais e locais. Nomes como Danni Suzuki e Marco Zanqueta são presenças confirmadas no simpósio.

Na Arena Sebrae, depois das rodadas de negócios, os palestrantes irão apresentar assuntos de relevância para o evento. O cerimonialista Sidnei Staudt falará sobre "detalhes que fidelizam." Conforme opinou, a ideia deste palco é reforçar o potencial da cidade e enfatizar a importância de pensar a experiência do cliente na hora da venda. "A gente tem que respeitar a essência de cada cliente, seja no comércio ou no serviço", afirmou Staudt. Como exemplos de detalhes que fazem a diferença, citou o "cheirinho da loja, a abordagem, o cafezinho e a liberdade de espaço."

De acordo com o cerimonialista, ainda, fidelizar o cliente é um desafio que pode ser superado com atitudes durante toda a jornada de compra, no pré, durante e pós. "Chamar pelo nome faz diferença, o contato físico faz a diferença", ponderou. A temática do evento conversa, inclusive, com a pesquisa do Dia do Comércio, realizada pelo JC, que apontou que a loja física ainda é a preferida dos consumidores gaúchos. "Não quer dizer que o digital vai ficar de fora, mas muita gente ainda quer sentir o produto, quer ter o contato presencial com as lojas", refletiu Lisandra.

mais de 400 pessoas. O passaporte para as palestras pode ser adquirido neste site O simpósio começa às 9h30min e termina às 18h, no Intercity Hotel. São esperadas. O passaporte para as

Confira as atrações do 5º Simpósio do Varejo abaixo:

Palco principal:

•Danni Suzuki: O varejo é humano

• Fabiano Zortéa: O novo varejo raiz

•Marco Zanqueta: Truque de vendas: sem trabalho não existe mágica

•Max Daguano: Como apresentar melhor o produto [em loja e no Instagram] aumentando em 10 vezes a sua persuasão

•Theo: Bora bater meta

Arena Sebrae

• Elói Assis: Humanização do Varejo

• Pedro Horn Sehbe: Pontos de inovação no varejo: soluções em economia circular e ESG no segmento da moda

•Sidnei Staudt: Detalhes que Fidelizam