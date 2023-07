Amicro e parceiros fazem a Trilha da Capacitação para pequenos empreendedores

Até novembro deste ano, microempreendedores individuais, microempreendedores e pequenas empresas podem participar da “Trilha de Capacitação”, iniciativa fruto de parceria entre a Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Porto Alegre (Amicro) com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, JucisRS (Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul) e Sala do Empreendedor. A ação é destinada aos associados e não associados.

De acordo com a presidente da Amicro, Claudia Lacerda, o objetivo da iniciativa é dar condições para que empresários consigam gerenciar os seus negócios e, até mesmo, retirar os que estão na informalidade. “A capacitação foi desenhada com muita responsabilidade, pensando na gestão do micro do pequeno empreendedor, pela diretora de capacitação, Kelly Scherer . Nós já passamos com o módulo financeiro e também com o de contabilidade e, agora no dia 27 de julho, vamos abordar o tema vendas no digital”, informa.

Claudia explica que a trilha começou em maio deste ano, abordando finanças e contabilidade no módulo “O meu dinheiro”; em junho, ocorreram mais dois encontros. A presidente da Amicro cita que a programação prossegue em outubro, abordando o tema gestão de pessoas. Uma das palestrantes será com a Ana Paula Rodrigues Bohn, diretora de relações institucionais, governamentais e internacionais da Amicro. Em novembro, o tema da pauta será sobre a organização e administração do tempo, com foco na gestão do negócio. A gestora diz que os palestrantes são diretores Amicro com expertise em suas áreas que atuam de modo voluntário.

Cada encontro, na Sala do Empreendedor, na avenida Júlio de Castilhos, 120, no Centro Histórico de Porto Alegre, conta com 30 pessoas participantes no máximo. Também há uma inscrição na simula dos encontros, sendo que três participantes inscritos e de modo gratuito podem “vender o seu peixe”, detalhar o seu negócio para os demais.

Ana Paula explica que no momento em que foi convidada para ser diretora de relações institucionais e governamentais, apresentou a opção de trabalhar também o aspecto internacional para os micro e pequenos empreendedores. Segundo ela, é possível fazer os micro e pequenos também empreenderem nas exportações. “Começamos a fazer parcerias também com instituições que atuam na área de comércio internacional para compreender quais eram as maiores dificuldades para os micro e pequenos empreendedores". Ela cita, como exemplo, a parceria com Associação Brasileira de Exportação (ABE).

A Amicro Porto Alegre é uma entidade voltada ao estímulo e desenvolvimento de ações que propiciem qualidade para todos os segmentos que atuem o micro, pequeno empreendedor e MEIs, fomentando o crescimento sustentável e orgânico. Oferece consultoria técnica especializada; cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento; conexões e networking, além de proporcionar benefícios, trazendo empresas parceiras com descontos. Outro ponto de atuação é a busca de legislações mais favoráveis ao empreendedor.