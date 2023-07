Auxiliadora Predial planeja chegar a 75 unidades até o fim do ano no RS, SC e SP

A Auxiliadora Predial, maior grupo imobiliário gaúcho, está expandindo a atuação e planeja abrir mais 15 unidades até o final do ano. Atualmente, são 60 lojas da marca em operação, entre próprias e franquias, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com novas unidades chegando nos próximos meses.

Com 92 anos de trajetória, a Auxiliadora Predial ingressou no modelo de franquias há 15 anos. “Vemos que o modelo de franquia cria uma rede de imobiliárias que se conectam. A questão principal hoje é o portfólio de imóveis. Do ponto de vista do consumidor, isso dá uma visão mais ampla do mercado”, explica o diretor de Vendas e Franquias da Auxiliadora Predial, Matheus Kurtz.

A empresa é considerada o maior player de vendas no Sul do Brasil. Kurtz estima que cerca de 90% dos imóveis anunciados hoje em Porto Alegre para compra, venda ou aluguel estejam dentro do marketplace da Auxiliadora Predial, o que gera um valor muito grande tanto para o corretor quanto para o franqueado e principalmente para o cliente. “O cliente, quando entra no nosso site, consegue uma visão completa das possibilidades que tem na hora de comprar um imóvel”, destaca.

A partir de um projeto piloto em Santa Catarina, a rede está acelerando o processo de expansão no Sul do País. A abertura de unidades no estado vizinho teve boa receptividade, incentivando o movimento. O diretor cita o caso da loja da Auxiliadora Predial aberta em Garopaba. “É uma cidade relativamente pequena e uma das nossas lojas que está tendo a melhor performance em toda a rede. Muitos gaúchos têm essa visão de buscar uma segurança de buscar uma marca que conhece. Abrimos várias operações em Florianópolis, Balneário Camboriú e agora no Balneário Piçarras”, explica, complementando que a empresa tem contrato para 12 lojas, entre prontas e em processo de abertura. Ao final do ano, serão 18 pontos da rede em Santa Catarina.

A meta até 2028 é chegar a 400 lojas abertas - 100 delas no Rio Grande do Sul, outras 100 em Santa Catarina e as demais em São Paulo (capital, interior e ABC). Há 12 anos, a Auxiliadora atua na capital paulista com uma operação muito forte em condomínios. Recentemente, a empresa reativou o negócio de vendas na capital paulista. Além disso, é dona de outra marca adquirida há cinco anos, a Neon Imóveis, que passará a usar também o nome Auxiliadora Predial.

Kurtz identifica dois perfis de franqueado, aquele com uma visão de broker, de líder da operação, e aquele com uma visão mais empresarial, de ter uma rede de lojas onde desempenha um papel de diretor com uma posição mais estratégica e de liderança e contando com um gerente na operação diária. Um movimento forte no segmento é a virada de bandeira, com imobiliárias já consolidadas no mercado se transformando em uma franquia da Auxiliadora Predial.

Para quem quiser se tornar um franqueado, o investimento inicial gira em torno de R$ 200 mil a R$ 300 mil, dependendo do tamanho da loja. A rede fornece apoio em todo o processo de aberturas das lojas, que vai da escolha do local até o amplo funcionamento da operação.

Matheus Kurtz esteve no Jornal do Comércio nesta terça-feira (18), quando foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.