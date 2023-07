Desenrola deve trazer impacto positivo para a economia gaúcha, avaliam entidades

Nícolas Pasinato

Entrou em operação, nesta segunda-feira (17), o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Nesta primeira etapa, a medida atingirá a população com renda de dois salários mínimos (2.640) até R$ 20 mil por mês, incluídos na chamada Faixa 2. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de brasileiros poderão ser beneficiados neste primeiro momento. Para entidades comerciais e empresariais do Rio Grande do Sul, a iniciativa tem potencial de gerar um impacto positivo para diferentes setores da economia gaúcha. “Nos parece que o Desenrola é uma boa iniciativa, na medida em que essa primeira fase do programa beneficia 30 milhões de pessoas em todo o País que possuem dívidas e que poderão renegociar seus débitos. O programa vai viabilizar que esse público tenha um escore maior de crédito para consumir. E isso é um fator que pode impulsionar a economia do País e do Rio Grande do Sul”, afirma o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch. Para o vice-presidente de micro e pequenas empresas da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Douglas Winter Ciechowiez, qualquer programa que vise fomentar ou aquecer a economia é visto com bons olhos, mas faz ressalvas. “Temos que ter uma dimensão maior ainda de que incentivos os credores receberão do governo federal, já que muitos já possuem programas próprios de renegociação de dívidas”, pontua.Ciechowiez cita alguns setores que podem ter um impacto maior com o programa. “Além do setor financeiro, onde boa parte das dívidas estão concentradas, o setor do varejo deve se beneficiar, já que o programa visa retirar a restrição de famílias de baixa renda ao crédito, o que pode gerar um reaquecimento”, analisa. Para o comércio, a expectativa também é positiva. “Temos boa parte de nossas vendas efetuadas a prazo, ou seja, através do crédito. Com isso, ter um número amplificado de pessoas aptas e com maior escore a consumir gera uma expectativa positiva”, afirma Koch. De acordo com a edição de junho da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência dos Consumidores gaúchos (Peic-RS), da CNC, divulgada pela Fecomércio-RS, o percentual de famílias com contas em atraso - com potencial de serem beneficiadas pelo Desenrola - atingiu, em junho, 42,4%, o maior patamar desde junho de 2018 (46,2%). No mesmo período do mês anterior o percentual registrava 40,3%. “O quadro de inadimplência no Rio Grande do Sul , já há algum tempo, inspira preocupação. Desde o primeiro semestre de 2022, os dados mostram que houve um aumento gradativo das famílias que não estavam conseguindo pagar as suas contas”, contextualiza a economista da Fecomércio-RS, Giovana Menegotto. Conforme ela, o indicador de gaúchos com contas atrasadas observado na Peic-RS indica que o Desenrola tem o potencial de atingir um número importante de famílias no Rio Grande do Sul. Ela lembra que o levantamento questiona se as famílias estão com alguma conta em atraso, sem especificar se estão negativadas ou não.