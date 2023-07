RS é o segundo estado que mais utiliza mercado livre de energia

O Rio Grande do Sul foi o segundo estado brasileiro com o maior número de unidades que migraram para o mercado livre de energia no primeiro semestre de 2023, segundo um balanço da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. O segmento concentra grandes consumidores, como a indústria, shoppings e redes de varejo, que podem escolher o seu fornecedor e firmar contratos personalizados para suas demandas.



Ao todo, 343 empresas gaúchas aderiram ao ambiente no período, volume menor apenas que o de São Paulo. Na comparação com os seis primeiros meses do ano passado, o ritmo de ingressantes no estado cresceu 66,5%. A maioria dos novos pontos de consumo representa empresas dos ramos de comércio, serviços e a indústria de manufaturados diversos.



Talita Porto, Vice-Presidente do Conselho de Administração da CCEE, esclarece que a expansão do mercado livre em 2023 está mais acelerada em todo o país. “São consumidores que estão em busca de mais flexibilidade, de preços atrativos e, cada vez mais, querem optar pela compra de energia renovável. Essas vantagens explicam o interesse cada vez maior no ambiente”, avalia.