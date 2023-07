ABF Developments anuncia empreendimento com VGV de 80 milhões no bairro Menino Deus

Atenta ao mercado e aos formatos de consumo de moradia, a ABF Developments apresentou um novo empreendimento sob o conceito de estadia curta, conhecido como short stay. Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 80 milhões, o Hola Sunset Lofts ficará localizado no centro do bairro Menino Deus (Rua Gonçalves Dias, 37) e será a torre mais alta do bairro. O prédio terá 20 andares com o rooftop e contará com 230 unidades de lofts premium, inclusive com opções garden, com sacada e com vista para o Guaíba.

O modelo visa construções extremamente eficientes e para locações de períodos curtos. Os contratos podem ser feitos a partir de uma diária ou conforme a necessidade do cliente. “O design disruptivo do empreendimento respeitará o bairro e contribuirá para torná-lo ainda mais agradável. Será um espaço para quem valoriza um estilo de vida urbano e de alta qualidade. As tendências da construção estão diretamente ligadas à evolução do comportamento das pessoas. O novo jeito de viver oportunizou a criação do Hola Sunset Lofts, um projeto inovador, totalmente voltado para a funcionalidade e conveniência com conforto e bem-estar, oferecendo serviços exclusivos de hotelaria boutique e gestão especializada”, explica o CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca.

Com intuito de aliar modernidade e funcionalidade, o Hola terá uma volumetria ativa de linhas puras e materiais naturais que exalam modernidade e conveniência sem perder o tom intimista. Os apartamentos apresentam quatro opções de plantas, todas estruturadas com o objetivo de priorizar a qualidade acima da quantidade. O loft Garden possui apenas seis unidades, com plantas de 34m² a 45m² e possibilidade de área externa, localizadas no terceiro pavimento. O loft Sunrise conta com 144 unidades, todas com sacadas e planta de 20m². O loft Sunset apresenta vista para o Guaíba nas 64 unidades com o perfil com área de 17m². E, por fim, o loft One, 16 unidades com um dormitório, living, sacada e também vista para a orla, com 37m² de espaço. O investimento possui valores a partir de R$ 298 mil reais.

A infraestrutura de lazer e serviços conta com wellness center, piscina no rooftop, coworking e lounges, ambientes para trabalho, lavanderia e confraternizações sociais, distribuídos interna e externamente. Priorizando a elegância atemporal, o projeto arquitetônico combina diferenciais de design e tecnologia, alinhados com a utilização de recursos naturais, gerando um estilo único, carregado de modernidade com um tom intimista. “Os espaços são contemplados com um conceito aberto, visualmente mais leves e solares, explorando um paisagismo verde, que ressalta uma tonalidade especial: a da cidade. Por ser a construção mais alta do Menino Deus, o rooftop panorâmico oportuniza uma visão singular de Porto Alegre e do pôr do sol no Guaíba, famoso cartão postal da capital gaúcha”, conceituou Fonseca.