Grupo italiano adquire controle da Mega Embalagens

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A Mega Embalagens, empresa com sede em Salvador do Sul, teve seu controle acionário vendido para o grupo italiano Goglio SpA. A empresa gaúcha teve a negociação assessorada pela Dupont Spiller Fadanelli Advogados, da Serra Gaúcha. Já a Goglio teve a assistência jurídica do Studio Pedersoli de Milão e da Veirano Advogados de São Paulo.

A Mega Embalagens, fundada em 1993, tem como foco suprir as necessidades do mercado de embalagens flexíveis, possuindo ampla participação nos segmentos de home & personal care, alimentício, agribusiness, industrial e, principalmente, no mercado de petfood. Emprega aproximadamente 400 pessoas e comercializa seus produtos em mais de 15 países.

O grupo Goglio SpA é especializado no projeto, desenvolvimento e fabricação de sistemas completos de embalagem, fornecendo laminados flexíveis, válvulas, máquinas e serviços. Emprega mais de 1,8 mil pessoas globalmente e tem um valor de produção anual de aproximadamente 500 milhões de euros. Tem fábricas na Itália, Holanda, China e nos Estados Unidos, e escritórios de vendas em vários países europeus, na América do Sul e no Sudeste Asiático.

• LEIA MAIS: Syngenta assume controle da Feltrin Sementes

Conforme comunicado das empresas, a união irá gerar oportunidades de crescimento aos colaboradores, clientes e fornecedores. A liderança da Goglio no setor cafeeiro poderá se consolidar ainda mais graças à entrada em um mercado fundamental como o brasileiro e a América do Sul. Ao mesmo tempo, a Mega Embalagens poderá se beneficiar de sua entrada em uma realidade consolidada globalmente como a da Goglio, desenvolvendo ainda mais seus negócios no Brasil e no mercado externo, garantindo acesso a novas tecnologias e investimentos principalmente em P&D.

Na nova estrutura, estão definidos investimentos imediatos em equipamentos para fabricação de novos produtos para atendimento do mercado nacional e internacional, a partir da integração de tecnologias exclusivas do Grupo Goglio. Os sócios e atuais diretores, Roberto Gräf, Gerson Wallauer e Gracielle Wallauer Gräf, permanecem na gestão da operação da Mega Embalagens. O valor da transação não foi divulgado.