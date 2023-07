Transição para energias limpas pauta encontro da ADCE na Capital

As mudanças climáticas exigem ações mais firmes e políticas públicas robustas e consistentes para eliminar os efeitos do ser humano sobre o planeta. E o caminho para tentar reverter esse quadro está na energia limpa. O assunto centrou os debates de mais uma edição da reunião-almoço Papo Amigo, promovido pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE) nesta quinta-feira (13), no restaurante Monte Líbano, em Porto Alegre. O secretário nacional de apoio aos integradores do Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL), Renato Zimmermann, foi o convidado do encontro, sob o tema Energias limpas para uma sociedade sustentável.

De acordo com Zimmermann, a atividade humana tem gerado os gases de efeito estufa, que levam justamente ao aquecimento global e às mudanças atmosféricas. Ele lembra que também estamos entrando em uma fase conhecida como “Supre El Niño”, fenômeno que se refere ao aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico, e a soma dessas realidades preocupam os cientistas em suas projeções para o futuro da humanidade.

Segundo o secretário, é muito oportuno buscar alternativas para a geração de energias limpas e sustentáveis. “Setenta e dois por cento do gás de efeito estufa vem do gás carbônico. Também temos que lembrar do gás metano e de outros, que agem sobre a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global”, destaca.

Em relação à energia limpa, Zimmermann destaca que o Brasil vai muito bem neste aspecto. “Nós temos 85% da matriz elétrica limpa", porém, salienta que para a descarbonização da economia no Brasil e no mundo é necessária mais energia limpa, ou seja, que na sua geração não produza os gases prejudiciais ao planeta.

“Nós precisamos de energia limpa para mobilidade humana, como por exemplo, os carros, os trens, os ônibus elétricos e até para movimentar os aviões e os navios. Nós precisamos transformar nosso transporte humano e das mercadorias”, cita.

Zimmermann explica que, ele atua de modo voluntário junto ao Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL) e também no Programa RS Solar. “O INEL tem sede em Brasília e tem como função promover a democratização das energias Limpas no Brasil. O instituto também teve uma atuação muito forte para aprovação da Lei 14.300/2022, marco legal da micro e minigeração distribuída de energia. Então, na pauta do INEL está a defesa da modernização do setor elétrico”, explica.

Ele cita que no Programa RS Solar existe um grupo multidisciplinar, envolvendo entidades como o Sebrae, Sesi, Senai, Fiergs, universidades, empreendedores, advogados e entusiastas do setor de energia solar, com objetivo de ajudar no amadurecimento e na concretização desse novo mercado, que gera empregos e renda e na economia circular.

Zimmermann disse ainda que é necessária a geração de políticas públicas, quando o assunto é direcionado aos carros elétricos. “Nós precisamos gerar políticas públicas, seja em nível estadual ou municipal, como por exemplo, em Porto Alegre ou em Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, para que consigamos atingir a sustentabilidade e com a aplicação de energias limpas nos estabelecimentos comerciais, nas escolas e nos prédios públicos”, destaca.

O secretário também lembra que é necessário gerar excedentes de energia limpa para que haja redução da queima de combustíveis fósseis e para abastecer os carros elétricos. “Essa é a grande revolução energética no Brasil e no mundo”, salienta. Ele acrescenta que no Rio Grande do Sul já tem o emprego de energia limpa em escolas e em vários prédios públicos, que são abastecidos com energia solar.

“Nós temos também muitos milhares de estabelecimentos comerciais no Brasil com energia limpa. No Brasil, nós já contamos com dois milhões de consumidores abastecidos com energia solar. Isso é um passo muito importante para a criação de um setor elétrico mais inteligente, mais dinâmico e mais resiliente.