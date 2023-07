CPFL Transmissão investe R$ 49 milhões em nova frota

CPFL Transmissão recebeu a primeira grande entrega de sua nova frota, em substituição à antiga, oriunda da CEEE Transmissão ( estatal arrematada pela empresa privada em leilão disputado em 2021 foram recebidos 123 carros, incluindo caminhonetes 4x4 e modelos sedan e hatch, que somam aproximadamente R$ 25 milhões e serão destinados a todas as regiões de atuação da empresa no Rio Grande do Sul. No total, está previsto um investimento de R$ 49 milhões na iniciativa. , em substituição à antiga, oriunda da CEEE Transmissão (). Trata-se da maior entrega de veículos já realizada no Grupo CPFL em único mês. Nesta etapa, incluindo caminhonetes 4x4 e modelos sedan e hatch, que somam aproximadamente R$ 25 milhões e serão destinados a todas as regiões de atuação da empresa no Rio Grande do Sul. No total, está previsto um

Em dezembro de 2022, a transmissora já havia recebido duas retroescavadeiras. A empresa terá 100% dos veículos renovados nos próximos meses, incluindo adição de novos tratores, caminhões, empilhadeiras, furgão, minivans, reboques e até barcos. Esta segunda etapa de entrega terá um investimento superior a R$ 24 milhões, em 44 veículos pesados.

“Foi muito importante entender as necessidades das equipes de campo para proporcionar a melhor condição de trabalho ao grupo, com recursos mais atualizados, que permitirão trabalharem da melhor forma e entregarem os melhores resultados, com eficiência e segurança, na manutenção de nossas linhas e subestações”, avalia o presidente da CPFL Transmissão, André Gomes. A operação da empresa corresponde a aproximadamente 60% do serviço de transmissão de energia no Rio Grande do Sul.