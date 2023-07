IBGE abre inscrições para dois processos seletivos com quase 400 vagas no Rio Grande do Sul

Com 360 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 38 de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) no Rio Grande do Sul, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para concurso nacional. Mediante o pagamento de taxa de R$ 42,20, as inscrições podem ser feitas pela internet até às 23h do dia 19 de julho. A prova objetiva está marcada para o dia 17 de setembro.

A remuneração é de R$ 1.387,50 para APM e R$ 3.100,00 para SCQ, além de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Em todo o Brasil, são oferecidas 7.548 vagas, sendo 6.742 para APM, que exige o nível médio completo, e 806 para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

Entre as atribuições de um SCQ estão: organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, entre outras.

Já as funções de um APM são: visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística, entre outras.