Syngenta assume controle da Feltrin Sementes

A empresa farroupilhense Feltrin Sementes, com unidades em Caxias do Sul, Jaguariúna (SP), Janaúba (MG) e na Argentina, foi adquirida pela Syngenta, multinacional com sede na Suíça e controlada por capital chinês. A venda de 100% da empresa foi assinada na segunda-feira (03/07) após negociação conduzida pelo escritório Dupont Spiller Fadanelli Advogados, de Caxias do Sul, em conjunto com a Itaú BBA.O valor da transação não foi divulgado. Devido à proporção do negócio, foi necessária a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os funcionários já foram comunicados e a gestão da companhia continuará liderada por Edimilson Bagattini.A Feltrin surgiu em 1979 com o objetivo de tornar-se um player relevante no mercado de sementes de hortaliças. Atualmente exporta para mais de 40 países, tem mais de 500 itens em seu portfólio de produtos, uma rede de 200 distribuidores e representantes exclusivos, além de uma carteira de 27 mil clientes ativos.A Syngenta é líder em desenvolvimento de tecnologias para o mercado agrícola no mundo. Presente em mais de 100 países, oferece soluções e suporte especializado para agricultores, especialmente em sementes, proteção de culturas e serviços digitais.