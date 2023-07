Dnit licita duplicação de lotes da BR-116 no RS

As propostas da licitação para a contratação da execução das obras remanescentes para a duplicação da BR-116/RS nos chamados lotes 8 e 9, segmentos que ficam entre os municípios de São Lourenço do Sul e Pelotas, foram abertas ontem pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão executor do empreendimento. A empresa vencedora da concorrência foi a empresa gaúcha SBS Engenharia e Construções, que apresentou uma proposta de R$ 106,5 milhões para realizar o serviço (o lance inicial era de R$ 115,2 milhões e ganhou a disputa a companhia que apresentou o menor valor para executar o trabalho).

Conforme o edital da iniciativa, o prazo para execução das obras é de 1.080 dias consecutivos, contados a partir da data que constar na Ordem de Início dos Serviços. O Lote 8 vai do km 470,1 ao km 489 da

BR-116/RS, enquanto o Lote 9 começa no km 489 e acaba no

km 511,76. As obras nesses segmentos já haviam sido iniciadas, entretanto o prazo para a efetivação dos trabalhos tinha expirado, há pouco mais de dois anos, e os contratos encontravam-se encerrados.

O Lote 8 possui atualmente 7,7 quilômetros duplicados e entregues ao tráfego em 14 de março de 2020, correspondente ao segmento do km 478,3 ao km 486. Além disso, possui 3,37 km concluídos, relacionados ao trecho do km 473,3 ao km 476,67, totalizando 58,57 % da extensão duplicada. Para finalizar o segmento, falta duplicar mais 7,8 quilômetros.

Já o Lote 9 tem hoje 20,02 quilômetros duplicados e liberados, sendo que no dia 13 de agosto de 2019 foi terminado o trecho do km 490 ao km 509,4, com 19,4 quilômetros, e no dia 15 de outubro de 2020, entregue mais 0,62 quilômetro, do km 511,14 ao km 511,76. Possui ainda 0,98 quilômetro concluído, correspondente ao segmento do km 489,02 ao km 490, chegando a 92,26% da extensão duplicada. Para completar esse lote resta apenas mais 1,7 quilômetro.

Toda a duplicação da BR-116/RS, cujas obras vêm desde 2012, compreende 211,2 quilômetros entre Guaíba e Pelotas. O empreendimento, dividido em nove lotes, vai beneficiar 12 municípios de forma direta: Guaíba, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, Tapes, Sentinela do Sul, Arambaré, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul, Turuçu, Arroio do Padre e Pelotas. De acordo com dados de maio do Dnit, dos 211,2 quilômetros a serem duplicados, já estavam concluídos e em operação 163,2 quilômetros. Ao todo, o governo federal investiu até o momento cerca de R$ 1,5 bilhão no empreendimento.