Porto Alegre é Top 5 entre ecossistemas emergentes da região da América Latina

Porto Alegre está no Top 5 das capitais com ecossistema de inovação emergentes da América Latina, segundo o Global Startup Ecosystem Report 2023. O levantamento, realizado pela Startup Genome, é considerado um dos estudos mais abrangentes sobre ecossistemas de startups do mundo, com análise de dados de mais de 3,5 milhões de empresas. As outras cidades que se destacaram nessa categoria foram Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Monterrey (México). Já entre os Top Five Ecossistemas da América Latina, o ranking tem São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Santiago-Valparaiso e Bogotá. Em 26º lugar, São Paulo é o único ecossistema da América Latina entre os 30 primeiros globais. É o lar da fintech de maior valor da região, o Nubank, que saiu em um IPO de US$ 41,5 bilhões em 2021. De 2020 a 2023, o ecossistema subiu quatro posições. Para a secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) do Rio Grande do Sul, Simone Stülp, a posição que Porto Alegre ocupa, como uma das cidades mais atrativas para startups, é reflexo de uma série de iniciativas e programas que vem sendo desenvolvidos nos últimos anos. "Temos políticas públicas acertadas voltadas para o setor, da competência em ciência, inovação e tecnologia da Capital, e a presença do South Summit Brazil, que trabalha muito fortemente a cultura da inovação", destaca. Simone cita a intensa mobilização da quádrupla hélice gaúcha (universidades, setor público, inciativa privada e sociedade civil) e das políticas públicas de inovação que têm catapultado o ecossistema estadual de inovação nos últimos anos. "As nossas instituições de ensino, parques e tecnológicos e empresas têm muita credibilidade", comenta, destacando que o Rio Grande do Sul vem sendo considerado há dois anos o melhor Estado do País em inovação pelo ranking de competitividade. O secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, comenta que há um conjunto sistêmico de coisas que vem sendo realizadas na capital gaúcha na direção da nova economia. "Passamos a nos posicionar de uma forma mais marcada no ecossistema de inovação nacional e internacional. Articulamos o nosso ecossistema, que foi enriquecido pela chegada de novos autores e pela maturação dos que estavam aqui. Alinhamos as políticas públicas e hoje temos, de fato, uma cidade que está se tornando uma das mais amigáveis para a criação de startups e de empresas em geral", comenta. O secretário reforça ainda a aposta em programas de fomento importantes, principalmente unindo poder público e o Sebrae, e também cita a busca pela realização em Porto Alegre de eventos internacionais, como o South Summit. "Tudo isso está abrindo a mente. Já não pensamos só localmente. As startups, os empreendedores e todos que fazem parte deste ambiente vibrante estão se sentindo muito mais estimulados, e todos crescendo juntos", celebra. Outro fator importante, relata Luiz Carlos, é que há uma ação clara local de relatar de forma mais ativa tudo que está sendo feito na Capital, o que gera mais visibilidade e oportunidades para as startups.

Participação da região no investimento de risco inicial aumentou 49%

Na América Latina, assim como aconteceu no mundo, o volume de aporte de venture capital esfriou, após grande crescimento em 2021. A queda foi de 5% no valor do financiamento em estágio inicial e de 72% no valor do financiamento da Série B na região. Ainda assim, os números excederam o dos anos rastreados antes de 2021, indicando que a região está se saindo bem no longo prazo, aponta a análise do Global Startup Ecosystem Report 2023. O levantamento, realizado pela Startup Genome, avaliou o cenário de investimento de risco na região. A participação da América Latina no valor de financiamento em estágio inicial aumentou 49%, de 1,7% em 2018 para 2,5% em 2022. Também houve um aumento de 65% na contagem de negócios da Série B e um aumento de 143% no valor da Série B no período de 2018- 2022. Com destaque para as fintechs, particularmente bem-sucedidas nestes países.

Tecnopuc é premiado no Triple E Awards, em Barcelona

Comunidade gaúcha de inovação prestigiou reconhecimento do Parque, na Espanha

Tecnopuc/Divulgação/JC