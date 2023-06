Indústria Naval terá frente parlamentar em Brasília

Mais uma ferramenta para auxiliar na recuperação das demandas dos estaleiros do País será apresentada em breve. Está prevista para terça-feira, na Câmara dos Deputados, em Brasília, o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Naval Brasileira, que será presidida pelo deputado federal gaúcho Alexandre Lindenmeyer (PT-RS).

"A ideia é fazer o debate de temas que são estratégicos para o setor", adianta Lindenmeyer. Entre os tópicos que serão abordados estão o Repetro (regime aduaneiro especial dentro da cadeia de óleo e gás), BR do Mar (programa de incentivo à cabotagem) e atualização do código marítimo brasileiro. O foco, de acordo com o parlamentar, é estabelecer uma política nessa área que seja perene, de Estado, que não fique sujeita a mudanças de governo.

Lindenmeyer reforça que a retomada do setor deve ser feita com prudência e de forma gradual, com um bom planejamento, para não ser uma situação apenas momentânea. "Por isso eu falo sobre a construção de uma legislação, de uma política de Estado, para não ter logo ali adiante um apagão de novo", adverte.

O deputado comenta que, assim como a Petrobras, a Marinha do Brasil e a iniciativa privada poderão ser demandantes para essa reconstrução da indústria naval. Ele frisa que o setor naval tem um extraordinário potencial para a criação de trabalho e renda. Além disso, contribui para agregar em uma cadeia produtiva tecnologia nacional e geração de impostos.

Entre 2005 e 2018, foram erguidas mais de 350 embarcações e plataformas de petróleo no País. Esses investimentos desenvolveram uma cadeia produtiva que envolveu setores como o siderúrgico, elétrico-eletrônico, madeireiro e mobiliário, químico, de transporte, maquinários, geração de energia e serviços. Os empregos no setor cresceram de cerca de 1,9 mil, no ano 2000, para mais de 80 mil até 2014.

No território gaúcho, Lindenmeyer, que é ex-prefeito de Rio Grande, lembra que o município e São José do Norte possuem três estaleiros (Ecovix, Quip e EBR) que estão à disposição para atuar na área naval. Ele informa que o EBR hoje está construindo módulos de plataformas de petróleo e o Ecovix está atualmente fazendo reparos em navios. A Quip, por enquanto, não está com demandas do setor.