Reforma tributária atingirá toda forma de produção no Brasil, diz professor da PUC-SP

"A reforma tributária vai mudar a maneira de financiamento do estado brasileiro e ao fazer isso ela cuidará de mudar também o jeito de transferir a riqueza do particular para o estado. A reforma tributária vai tocar em toda forma de produção do Brasil".

A análise foi realizada pelo professor de Direito Tributário e Teoria Jurídica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Tacio Lacerda Gama, que nesta quinta-feira participou do Meeting Jurídico da Federasul, no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Gama debateu o tema "Reforma Tributária: desafios para sua implementação".

Segundo Gama, falar em reforma tributária é tratar sobre a mudança das regras de quem paga mais ou de quem paga menos. "É fundamental que o processo de debate sobre a reforma tributária tenha a participação ativa da sociedade brasileira", explica. Com relação aos benefícios para o País, Gama, que também é presidente do Instituto de Aplicação do Tributo (IAT), afirmou que toda a mudança tem ganhadores e perdedores e cada setor precisa trabalhar para mitigar riscos e aumentar possibilidades positivas. "Em geral, o que se pretende com a reforma tributária é uma grande a simplificação", ressalta.

Sobre os desafios, Gama afirma que em um País complexo como o Brasil uma solução simples pode dar errada. "O Brasil precisa entender como melhorar a proposta existente para que ela possa ser efetivamente aprovada", acrescenta. Conforme o presidente do IAT, como toda obra humana, ela tem muitos equívocos que precisam ser melhorados. Como exemplo, ele cita o caso do aumento exponencial da tributação sobre serviços essenciais e sobre a prestação de serviços em geral. "O setor de serviços no Brasil, hoje, poderá ter um aumento expressivo, sendo que outras como a atividade bancária e a indústria tende a ter uma redução e simplificação efetiva da tributação.

De acordo com Gama, a reforma tributária que está em discussão é uma reforma muito diferente que qualquer outra que o País já teve. "Essa reforma tributária é feita pós-internet e pós-redes sociais. O efeito concreto disso é que o número de pessoas interessadas e participantes diretos no processo de modificação do sistema tributário nacional não tem precedentes", explica. Para o professor da PUC de São Paulo, as grandes reformas de tributação sempre foram feitas por poucas pessoas e de maneira concentrada e geralmente para serem no final do ano.