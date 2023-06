Amcham CEO Fórum reúne lideranças para abordar futuro dos negócios

A 20ª edição do AMCHAM CEO Fórum, que aconteceu nesta quinta-feira (29), no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, reuniu lideranças de diversos setores para discutir os desafios e os potenciais do mercado nas áreas de sustentabilidade, inclusão, tecnologia e inovação. Promovido pela Câmara Americana do Comércio, o evento contou com palestrantes internacionais também, como Itai Green, CEO do Innovate Israel, e o escritor norte-americano Lincoln Murphy, considerado o pai do "Customer Sucess", ou, Sucesso do Cliente, em português.

No primeiro painel da tarde, intitulado Liderança Inclusiva e Responsabilidade Social Corporativa, o presidente LATAM da Bayer Crop Science (braço agrícola da multinacional), Maurício Rodrigues, ao lado da presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla, e da diretora presidente da ThoughtWorks, Marta Saft, reafirmou o papel das empresas em promover diversidade e igualdade em todos os níveis dentro da empresa e a necessidade de desenvolvimento de práticas sustentáveis nas lavouras, bem como o fomento da agricultura produzida por pequenos proprietários.

"Agricultura é 100% parte da resolução do problema ambiental. Trabalhamos com agricultura regenerativa e incentivamos os agricultores com práticas muito mais sustentáveis", explicou. Ele também destacou que é preciso ajudar o Brasil na construção de uma narrativa externa sobre agricultura mais favorável. "Incentivamos a soja de baixo carbono, por exemplo. O Brasil já é muito sustentável, temos muitos avanços e temos que dar mais cor para eles", pontuou Rodrigues.

O presidente da General Motors América do Sul, Santiago Chamorro, também acredita que as inovações para reduzir os impactos ambientais são o futuro do mercado automobilístico. Apesar de considerar que a América do Sul vive um momento "desafiador" para o setor, ele destacou que a GM segue investindo em um mercado mais verde. "É uma transformação. Temos uma visão de zero acidente e zero emissão e as estratégias são claríssimas. Estamos comprometidos com a eletrificação do portfólio, entendemos que seja a melhor solução ambiental que temos atualmente", afirmou Chamorro.

Na abertura do evento, a gerente regional da Amcham, Daniela Bahmed, juntamente ao diretor executivo da Amcham Brasil, Marcelo Rodrigues, aproveitou para apresentar o Panorama da Liderança 2023, uma pesquisa com 763 executivos do Brasil, que apontou para uma inclinação na mudança dos perfis de liderança. "O perfil desejado é inovador, ágil, prioriza o trabalho em equipe e a melhoria continua do desenvolvimento humano", ressaltou Daniela.