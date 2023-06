Evento Cidade da Advocacia traz inovação para a área do Direito

Um dos principais desafios dos profissionais do Direito na atualidade são as rápidas transformações tecnológicas. Pensando nisso, a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS) incrementou o evento Cidade da Advocacia, cuja segunda edição será realizada de 8 e 12 de agosto, no Multiverso Experience do Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Com expectativa de atrair mais de 15 mil pessoas, a atividade gratuita quer também ampliar a presença de participantes do interior do Estado. Os detalhes foram apresentados na manhã desta quinta-feira (29) no local onde ocorrerá a atividade.

A estimativa deve-se aos fatos de a agenda deste ano ocorrer simultaneamente à conferência estadual do setor e ter ganho um dia a mais. Segundo o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, a inclusão da programação de sábado pretende facilitar a presença dos profissionais vindos de outras localidades. “Para isso, estamos trabalhando também com a possibilidade de viabilizar transporte para facilitar a vinda dos advogados do interior, já que essa é uma das marcas da nossa gestão”, ressalta o dirigente.

Nascida para ser uma espécie de South Summit do setor, a agenda que prevê um investimento final de R$ 800 mil, traz temas fundamentais para o desenvolvimento da atividade na era digital. “A inovação faz parte do dia a dia destes profissionais, e precisamos inseri-los de forma ágil e eficiente neste universo. Um exemplo é a presença da Inteligência Artificial, a digitalização dos processos e as audiências virtuais. Só com estudo e informação os advogados poderão superar estes obstáculos”, destaca o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB/RS, Pedro Zanette Alfonsin.

Entre as novidades, está a ampliação dos temas abordados, que extrapola a questão tecnológica e abrange também a saúde mental dos trabalhadores e a sua evolução pessoal (com foco nos estudantes, mas também visando aqueles que já tem uma carreira consolidada).

Nesse sentido, a abertura ficará por conta do economista, navegador, empresário e escritor Amyr Klink, que vai falar sobre gestão, resiliência e superação de desafios. Ao todo, serão 50 painéis sobre temas da atualidade. Para abrigar todas as atividades, a infraestrutura será preparada numa área maior (com 1 mil metros quadrados) do que a edição do ano passado.