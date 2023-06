Empresas querem acelerar fechamento de contratos

O Asten conta com mais de cem serviços de API disponíveis para integração com empresas. De acordo com o gerente de relacionamento na AVMB, Fernando Sehn, um dos diferenciais é que possui inúmeras ações em lote, por meio das quais pode-se, por exemplo, gerar automaticamente e tramitar diversos documentos ao mesmo tempo. Existe ainda a opção de criar uma sala de conversa privada por envelope e editar documentos compartilhados, o que pode ser muito interessante para o board.

"O nosso CRM dispõe de uma API justamente para integrar com as diversas ferramentas que o nosso cliente utiliza no dia a dia da gestão comercial. A partir da parceria junto à AVMB, potencializamos o conforto e a agilidade no fechamento de um contrato. Assim, todo o processo de venda pode ocorrer de forma digital, alçando a empresa ao mesmo patamar das grandes multinacionais", destaca o CEO da Smark, Leandro Ceccato. A plataforma gerencia mais de 10 mil contratos.

A Smark, com sede no Tecnopuc, e a AVMB-Asten projetam reduzir em mais de 90% o tempo de fechamento de contratos a partir de uma parceria de uso da solução de assinatura eletrônica integrada ao sistema de CRM.

Socialtech impacta mais de 100 mil mulheres no Brasil

Em seis anos de história, gerou impacto de poder econômico de R$ 27 milhões, com a criação de novas startups, recolocação no mercado de trabalho e desenvolvimento de carreiras. "A missão da B2Mamy é proporcionar oportunidades e transformar o mercado de trabalho e de negócios para ser um ambiente potente com a presença ativa de mães e mulheres", pontua a CEO e fundadora, Dani Junco.

A socialtech B2Mamy, startup focada em conectar mães e mulheres em comunidade tornando-as líderes e livres economicamente, já impactou 100 mil mulheres no Brasil. A empresa atua em forma B2B2C, unindo grandes marcas que desejam investir em impacto social com a comunidade.

Porto Alegre recebe a 7ª edição do Conedi

A 7ª edição do Conedi, congresso de empreendedorismo digital do Brasil, acontece nos dias 7 e 8 de julho, na Unisinos POA e no Teatro do Bourbon Country. Com cerca de 30 palestrantes e 15 workshops focados no universo digital, o encontro vai reunir especialistas das áreas de tecnologia, inovação, marketing, criatividade e negócios. O evento é produzido pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre - AJE-POA.

A edição 2023 receberá no palco nomes como do apresentador Danilo Gentilli; o professor, escritor e fundador da Gaia Creative 5era, Gil Giardelli; e Rick Fernandes, especialista em Marketing e head na agência Carambola, entre outros nomes.

"O Conedi é um evento multidisciplinar, que abrange inúmeras áreas do empreendedorismo digital. Serão dois dias de muito conteúdo, networking e conexões para todos os empreendedores que usam o meio digital para comercializar ou divulgar negócios", comenta o presidente do Conselho da AJE e idealizador do Congresso, Willian Assis. Ingressos e informações pelo site

www.conedi.net.br.