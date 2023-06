Santander Select cresceu 40% nos últimos 18 meses no Rio Grande do Sul

O número de clientes Select do Santander, no Rio Grande do Sul, saltou para 35 mil nos últimos 18 meses, um crescimento de 40%. Apenas na carteira de investimento do segmento, o volume aumentou 56% nesse mesmo período. A expansão do serviço premium do Banco no estado gaúcho vem puxada pela ampliação dos espaços e agências Select e pela evolução dos serviços especializados ofertados, entre eles o de assessoria de investimentos. As informações do Santander foram obtidas com exclusividade pelo Jornal do Comércio. Segundo Raphael Tubino Saraiva, Head do Select Sul no Santander Brasil, os bons números do nicho premium do Banco no Rio Grande do Sul são consequência de uma equipe qualificada e certificada nas lojas Select, somada a ampliação da prateleira de produtos. “O Santander vem fazendo uma série de evoluções nos produtos e nos canais de atendimento físicos, remoto e digitais. Além disso, temos uma ampla oferta de cartões e serviços internacionais, sempre com foco na experiência do cliente e visão completa das suas necessidades.”, destaca. No total, já são 23 unidades Select espalhadas pelo estado. A assessoria de investimentos regionalizada por meio do projeto AAA, hub de investimentos do Banco, lançado há cerca de um ano, já conta com 65 profissionais e estima chegar a 120 até o final de 2023. O Santander Select foi criado com o objetivo de oferecer assessoria financeira aos clientes, na consolidação, evolução e proteção de seus bens. Além de todos os produtos tradicionais do Banco, também disponibiliza serviços exclusivos, contando, inclusive, com a ampla oferta de fundos e demais produtos de investimentos. Os profissionais fazem recomendações e estudos de acordo com o perfil do investidor e o momento de vida do cliente, com base nos pilares de um planejamento financeiro completo. Os clientes Select também contam com serviços internacionais que proporcionam soluções de investimentos em outros mercados.