Ulbra presta homenagem pelos 90 anos do Jornal do Comércio e comemora resultados

Em homenagem aos 90 anos do Jornal do Comércio, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) entregou uma placa comemorativa ao diretor de Operações do veículo, Giovanni Jarros Tumelero. Em encontro realizado nesta quarta-feira (28), no campus de Canoas, representantes da rede educacional comemoraram o atual momento da instituição de ensino.

“Seguimos vencendo a recuperação judicial com várias conquistas. Mesmo com alguns bloqueios financeiros, estamos investindo e em vias de conseguir efetivar o credenciamento de mais seis faculdades de Medicina. Dependemos agora apenas da liberação do Ministério da Educação (MEC)”, ressaltou o vice-presidente da mantenedora Aelbra, Antônio Carlos Romanoski.

Nesse sentido, a pró-reitora acadêmica, Adriana Ziemer Gallert, lembrou que a universidade passou recentemente pelo processo de recredenciamento dos cursos no MEC com nota máxima, e que estão trabalhando para chegar à nota cinco também na modalidade EAD. “Temos hoje 70 cursos ativos na graduação, mas juntando pós, mestrado e doutorado, fica em torno de 110”, detalhou.

O otimismo também se reflete nos eventos previstos para o próximo semestre. De acordo com o superintendente de Comunicação e Marketing, Daniel Brum, a Ulbra espera de 4 mil a 5 mil atletas de Educação Básica em setembro, quando será realizada a Olimpíada Luterana. Participarão, inclusive, escolas de fora do Estado e de fora do País.

Para o Reitor da Ulbra, Thomas Heimann, a parceria com veículos de imprensa como o Jornal do Comércio, impulsionam essas ações e ajudam a complementar os objetivos das instituições de educação. “A Ulbra vê nos meios de comunicação uma interlocução fundamental para com a comunidade. Assim como a universidade está à serviço das comunidades, os meios de comunicação também o fazem. E esse é o compromisso que o JC, ao longo dos seus 90 anos, tem demonstrado”, concluiu.

Opinião compartilhada com o gestor do JC, Tumelero, que, ao agradecer à homenagem, enfatizou a convergência das finalidades da comunicação e da Educação. “Ambas levam informação e conhecimento de credibilidade aos cidadãos, gerando desenvolvimento social e econômico para o nosso Estado”, disse. Tumelero.