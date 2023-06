Petrobras planeja aumentar capacidade de produção de diesel R em 146%

A Petrobras informou que vai aumentar em 146% sua capacidade de produção de diesel R ainda esse ano. O diesel R é um combustível com conteúdo renovável na proporção de 5% a 7% produzido a partir do coprocessamento de óleo fóssil e vegetal. Atualmente, a Petrobras produz 5 milhões de litros do produto por dia e passará a ter um potencial de processar 12,3 milhões de litros por dia.



A previsão vem após a estatal ter recebido autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para operar mais uma unidade de produção desse combustível na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (PR).

Essa é a primeira refinaria apta a produzir o diesel R, mas a Petrobras planeja expandir ainda mais essa produção adaptando outras refinarias em São Paulo e no Rio (Replan, RPBC e Reduc). Para essa conversão, a companhia prevê investir R$ 3 bilhões, como já disse o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da empresa, Mauricio Tolmasquim.



A utilização dessa nova capacidade de produção de diesel R na Repar, ponderou a Petrobras, vai depender da disponibilidade de matéria-prima e das condições de mercado. O diesel R ainda não é aceito como substituto no mandato do biodiesel, que obriga sua aplicação na proporção de 10% do diesel A comercializado no varejo.



Em nota, a Petrobras informou que esse volume total seria suficiente para abastecer cerca de 41 mil ônibus convencionais, gerando redução de emissões de cerca de 1,3 mil toneladas de gases de efeito estufa.



O diesel com conteúdo renovável é o primeiro produto lançado no âmbito do Programa de BioRefino da Petrobras, que tem previsão de investir aproximadamente US$ 600 milhões em cinco anos no desenvolvimento de uma nova geração de combustíveis sustentáveis, lista em que conta, por exemplo, com o bioquerosene de aviação, o BioQAV.