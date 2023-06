Empresa de SP investe em serviços industriais no RS

A empresa Dimensional, do Grupo Sonepar e que tem sede em Limeira (SP), inaugurf; } .paywall-v3 .slide { padding: 20px; } .paywall-v3 .slick-active:nth-child(2) { position: relative; z-index: 3; } .paywall-v3 .card-paywall { box-shadow: 0 0 20px #999; } .paywall-v3 .label-destaque { width: 100%; height: 30px; padding: 0.7em 0.6em 0.3em; font-weight: 300; color: #fff; text-align: center; white-space: nowrap; vertical-align: baseline; border-radius: 24px 24px 0 0; font-size: 13px; } .paywall-v3 .laranja { background-color: #FE6802; color: white; } .paywall-v3 .azul { background-color: #32428E; color: white; } .paywall-v3 .verde { background-color: #4dc16e; color: white; } .paywall-v3 .btn { border-radius: 50px; margin-bottom: 20px; padding-top: 12px; width: 190px; height: 45px; font-size: 16px; } .paywall-v3 .peq { position: absolute; bottom: 10px; width: 100%; text-align: center; } .paywall-v3 .peq a { text-decoration: underline; color: #32428E; } .paywall-v3 .chamada { color: #FE6802; font-weight: bold; font-size: 35px; padding-bottom: 10px; } .paywall-v3 .assine { font-size: 25px; } .paywall-v3 .assine a { text-decoration: underline; } .paywall-v3 .lateral-esquerda, .paywall-v3 .lateral-direita, .paywall-v3 .destaque { position: relative; } .paywall-v3 .btn-container { position: absolute; bottom: 20px; left: 0; right: 0; text-align: center; } .paywall-v3 .lateral-esquerda, .paywall-v3 .lateral-direita { background-color: #E0E0E0; margin-top: 40px; padding-left: 0; padding-right: 0; } .paywall-v3 .lateral-esquerda { min-height: 410px; } .paywall-v3 .lateral-direita { min-height: 410px; } .paywall-v3 .destaque { min-height: 490px; } .paywall-v3 .lateral-esquerda, .paywall-v3 .lateral-direita, .paywall-v3 .destaque { padding-left: 0; padding-right: 0; } .paywall-v3 .lateral-esquerda { border-top-left-radius: 25px; border-bottom-left-radius: 25px; } .paywall-v3 .lateral-direita { border-top-right-radius: 25px; border-bottom-right-radius: 25px; } .paywall-v3 .destaque { background-color: #32428E; border-radius: 25px; color: white; padding-left: 0; padding-right: 0; z-index: 1; } .paywall-v3 ul { padding: 0 30px 0 43px; display: block; font-size: medium; display: flex; align-content: flex-start; flex-wrap: wrap; flex-direction: column; justify-content: center; } .paywall-v3 ul li { text-align: left; margin-bottom: 0; margin-left: 5px; list-style-type: none; } .paywall-v3 ul li::marker { content: '\2713 '; } .paywall-v3 ul li span { font-size: 13px; } .paywall-v3 .padding-0 { padding-right: 0; padding-left: 0; } .paywall-v3 .padding-0-right { padding-right: 0; } .paywall-v3 .padding-0-left { padding-left: 0; } .paywall-v3 img { padding: 0 20px; margin: 0 auto; } /* GE */ .ge .paywall-v3 .planos-paywall-container { margin-top: 20px; } .ge .paywall-v3 div { line-height: 1.2; } .ge .paywall-v3 .assine, .ge .paywall-v3 .assine a { color: #000; } .ge .paywall-v3 .planos-paywall-container .destaque { margin-top: 0; margin-bottom: -40px; } .ge .paywall-v3 .btn { padding-top: 6px; color: #FFF !important; } .ge .paywall-v3 strong { font-weight: normal; } @media (max-width: 1200px) { .paywall-v3 .lateral-esquerda { min-height: 410px; } .paywall-v3 .lateral-direita { min-height: 410px; } .paywall-v3 .destaque { min-height: 490px; } } @media (max-width: 992px) { .paywall-v3 .lateral-esquerda, .paywall-v3 .lateral-direita { border-radius: 20px; margin-top: 0; } .paywall-v3 .padding-0-right, .paywall-v3 .padding-0-left, .paywall-v3 .padding-0 { padding-right: 10px; padding-left: 10px; } .paywall-v3 .lateral-esquerda { min-height: 420px; } .paywall-v3 .lateral-direita { min-height: 420px; } .paywall-v3 .destaque { min-height: 420px; } .ge .paywall-v3 .planos-paywall-container .destaque { margin-bottom: 0; } } @media (max-width: 768px) { .paywall-v3 { padding: 0 20px 0 10px; } .paywall-v3 .card-paywall { margin-bottom: 10px; } .label-destaque { display: none; } .paywall-v3 .lateral-esquerda, .paywall-v3 .lateral-direita, .paywall-v3 .destaque { padding-left-left: 20px; padding-right: 20px; } .planos-paywall-container .card-paywall { min-height: auto; } .paywall-v3 ul { padding: 0px 30px 20px; } .paywall-v3 .lateral-esquerda, .paywall-v3 .lateral-direita, .paywall-v3 .destaque { padding-bottom: 80px; } .ge .paywall-v3 .planos-paywall-container .destaque, .ge .paywall-v3 .planos-paywall-container .lateral-direita, .ge .paywall-v3 .planos-paywall-container .lateral-esquerda { margin-bottom: 20px; } } CONTINUE SUA LEITURA,

R$ 2,5 milhões, a estrutura prestará serviços de manutenção e reparo de máquinas motorizadas ou automatizadas da indústria, os chamados produtos de automação e drives (acionamentos). O presidente da Dimensional, Daniel Toledo, explica que a companhia decidiu descentralizar as operações através da instalação de estruturas físicas, com uma força técnica de engenharia, locais. A empresa aproveitou uma unidade que já possuía em Porto Alegre, na Avenida Franklin Roosevelt, para implantar o laboratório de serviços. O executivo adianta que é possível atender a todos os segmentos industriais como, por exemplo, de alimentos e bebidas, automobilístico, siderurgia, mineração, papel e celulose, entre outros. Toledo destaca que a escolha pela cidade gaúcha para receber o investimento é devido ao forte caráter da automação industrial na região Sul do País, sendo que o laboratório atenderá às demandas de todo o Estado. Um dos diferenciais em que a Dimensional aposta para captar clientes, enfatiza o presidente da companhia, é a ferramenta D Brain, um software desenvolvido internamente pela empresa para atuar de forma preventiva quanto a possíveis problemas de equipamentos. "A gente consegue monitorar e ter uma prévia de eventuais falhas e gerar alarmes tanto para nós como para o cliente, para atuarmos antes que a máquina pare", detalha Toledo. Futuramente, no Rio Grande do Sul, o executivo adianta que um dos planos da Dimensional é abrir um centro de distribuição, em 2024 ou 2025, provavelmente na região Metropolitana. Toledo comenta que a ideia inicial é ocupar uma área entre 5 mil e 7 mil metros quadrados, o que demandaria um investimento aproximado entre R$ 7 milhões e

Futuramente, no Rio Grande do Sul, o executivo adianta que um dos planos da Dimensional é abrir um centro de distribuição, em 2024 ou 2025, provavelmente na região Metropolitana. Toledo comenta que a ideia inicial é ocupar uma área entre 5 mil e 7 mil metros quadrados, o que demandaria um investimento aproximado entre R$ 7 milhões e R$ 9 milhões.

