Parque Assis Brasil deve ter hub de inovação para o agronegócio

Com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras e tecnológicas para o agronegócio gaúcho, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) devem lançar, em parceria com a iniciativa privada e agentes universitários, o hub de inovação do agronegócio, ou Centro de Inteligência e Excelência do Agro (nome ainda provisório), no Parque Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer, que acontece em agosto.

Segundo a secretária da Sict, Simone Stülp, a ideia do projeto surgiu como uma forma de potencializar o setor agrícola, atuando em toda a cadeia produtiva. "Sabemos que a agricultura gaúcha é determinante para o desempenho econômico do estado e, se temos uma economia forte, também melhoramos a vida das pessoas de forma geral", afirma Simone. Ela também destacou que há "muita tecnologia já disponível e em desenvolvimento para possibilitar o aumento da produtividade, mesmo em condições climáticas adversas."

Na última sexta-feira (23), houve o primeiro ciclo de debate no Parque Científico e Tecnológico da Pucrs, o Tecnopuc. Questionada pela reportagem, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado ainda não confirmou qual será o tamanho do hub, nem os valores investidos no projeto, mas ressaltou que tudo está sendo construído de forma conjunta, em parceria com os outros agentes.

"A estrutura como um todo e formas de atuação estão sendo construídas em conjunto, e o primeiro ciclo de debate teve mais de 100 pessoas assistindo às apresentações durante a manhã e cerca de 70 discutiram o formato do centro, na parte da tarde", relata a secretária. Outros encontros acontecerão nos próximos meses para mais definições acerca do formato do hub.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, o projeto é importante para "unir as pontas", pois o Estado já possui, de acordo com a sua visão, excelência em soluções para o agronegócio. "A criação de um centro de inovação do agro pode consolidar o protagonismo do agronegócio do Rio Grande do Sul e do País", pondera Feltes.

Ele reforça, no entanto, que existem diversos desafios que podem ser superados com a tecnologia, como a sucessão rural, a ampliação dos serviços no campo, como acesso a internet, a adaptação às mudanças climáticas, a abertura de créditos, além de aumentar a produção sustentável e ampliar e diversificar mercados.

Além disso, a Secretaria da Agricultura passa a integrar, a partir de agora, a Rede de Inovação do Agronegócio (Riagro-RS) do Tecnopuc, por meio do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA). A Riagro-RS tem como propósito acelerar processos de desenvolvimento de spin-offs, startups e seus negócios nascentes, ao lado de corporações relevantes e associações de produtores do Rio Grande Sul.

Inovação no agronegócio pode abrir novos mercados





Além de trazer soluções para problemas enfrentados pelos produtores de todos os portes no Rio Grande do Sul, outro objetivo do Centro de Inteligência e Excelência do Agro é tornar o Estado referência nacional e internacional.

"Pode abrir novas portas, novos mercados para os nossos produtos e para a excelência do que se produz aqui no Estado, além da consolidação para os mercados existentes que estão cada vez mais exigentes, principalmente a questões ligadas a sustentabilidade e produtividade", considera o titular da Seapi, Giovani Feltes.



Ele acrescenta, ainda, que a iniciativa pode "automaticamente gerar desenvolvimento econômico, e pode também contribuir para a geração de emprego e renda."

já tinham manifestado, durante a Expointer, a vontade de ter um centro tecnológico voltado para o agronegócio no Parque Assis Brasil A ideia era tornar os 141 hectares do Parque produtivos durante o ano todo.



No ano passado, a prefeitura de Esteio, a Universidade Feevale e o então secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes,

