Decreto que restringe venda e consumo de bebidas na Orla e no Marinha divide opiniões

Osni Machado

O decreto que estabelece horários para o consumo e venda de bebidas alcoólicas nos trechos da Orla do Guaíba e no Parque Marinha do Brasil, entre outras ações, assinado pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) na sexta-feira (23) divide as opiniões entre os porto-alegrenses. A reportagem do Jornal do Comércio conversou com frequentadores destes locais na manhã deste sábado (24). Muitos alegaram o desconhecimento sobre o conteúdo do decreto, que estabelece horários para o consumo e a venda de bebidas alcoólicas, vetados entre 0h e 8h. Tal medida também restringe a tele-entrega dos produtos nos dois locais.