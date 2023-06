Começa em breve evento do JC que reúne lideranças em Pelotas

Mauro Belo Schneider

Lideranças políticas e empresariais da Região Sul, Campanha e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul já estão chegando ao Parque Tecnológico de Pelotas para a primeira edição do Mapa Econômico do RS, projeto promovido pelo Jornal do Comércio em comemoração aos seus 90 anos. Das 10h às 12h, os participantes assistirão a um painel que debaterá os "Desafios e Oportunidades Econômicas para a Região Sul". O projeto conta com o patrocínio da Fiergs, Governo do Estado, BRDE e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (Crea-RS). As próximas edições serão em outros pontos. Entre eles, Centro e Vales do Taquari e Rio Pardo; Norte, Missões e Noroeste; Serra e Campos de Cima da Serra; e Região Metropolitana, Centro-Sul, Vales dos Sinos, Paranhana e Caí e Litoral. Uma equipe do JC e sua diretoria está em Pelotas para recepcionar os convidados. O diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero, discursará na abertura, ressaltando a importância de cada região econômica para o Estado, enquanto o editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, mediará os debates. Também falam para a plateia o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado, Luiz Henrique Viana, e o prefeito de Pelotas em Exercício, Idemar Barz. Os executivos que abordam a temática proposta pelo evento são Cristiano Klinger, presidente da Portos RS, Lucas Elizalde, diretor de Operações da Yara, e Augusto Vaniel, presidente do Centro das Indústria de Pelotas (Cipel). A cobertura do lançamento do Mapa Econômico do RS será compilada em um caderno especial que circulará no dia 10 de julho. O suplemento também fará um raio-x das potencialidades gaúchas em cada área visitada pela equipe do JC.