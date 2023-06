Encontro de embaixadores reforça relações econômicas

As oportunidades de negócios internacionais e a busca por soluções para gargalos existentes estiveram na pauta de debates, nesta quinta-feira (22) durante a realização do 10º Encontro de Embaixadores, evento promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), na sede da entidade, em Porto Alegre.

Neste ano, o encontro contou com a participação do embaixador dos Países Baixos, André Driessen, que abordou o acordo de Portos Verdes (Green Ports Partnership) com o Brasil e as vantagens futuras para as relações econômica binacionais. Outro convidado foi o embaixador do Uruguai, Guilhermo Valles, que falou sobre a importância da hidrovia Brasil-Uruguai via Lagoa Mirim.

André Driessen explicou que objetivo do acordo, firmado durante a World Hydrogen Summit (WHS) 2023, na Holanda, pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Portos RS e Porto de Roterdã, vai fomentar o desenvolvimento econômico com foco em energias renováveis, sustentabilidade e transição energética nos portos gaúchos.

Ele também destacou que esta iniciativa promove a cooperação entre entidades brasileiras e holandesas públicas e privadas, construindo parcerias e gerando oportunidades de negócios no mercado marítimo.

"O foco está no desenvolvimento sustentável e inovador de portos e terminais brasileiros e logística portuária", destacou durante a sua palestra para as lideranças políticas, empresariais e demais interessados no assunto. O embaixador também explicou que esses projetos são voltados à energia renovável, relacionados aos portos (energia eólica offshore e nearshore e hidrogênio verde).

"O país quer ampliar as parcerias com o Brasil e com o Rio Grande do Sul. Atualmente, a Holanda representa o maior mercado para as exportações brasileiras na Europa. O país possui a segunda maior cidade marítima do mundo e a quinta em competitividade e que o Porto de Rotterdam é o maior porto da Europa."

Já o embaixador Guilhermo Valles lembrou que o governo federal brasileiro anunciou, em março deste ano, o lançamento de licitação de projeto básico e executivo acompanhado de estudo ambiental para a dragagem na Hidrovia Brasil-Uruguai via Lagoa Mirim, na qualidade de obra pública.

Valles destacou, entretanto, que a obra representa, ao mesmo tempo, desafios e oportunidades, sendo que o desafio está na manutenção da dragagem de assoreamento nos portos e terminais, e também na governança. Mesmo assim, acredita que os benefícios sociais são imensos e compensam o investimento necessário. "A hidrovia representa grande potencial no crescimento econômico que irá trazer, por consequência, imenso impacto social."

O embaixador acredita que a obra terá um papel fundamental na integração das fronteiras entre os dois países. "Vamos romper barreiras através do desenvolvimento sustentável permitindo a ampliação de negócios em diferentes setores da economia."

O painel foi mediado pelo vice-presidente de Infraestrutura da Federasul, Antônio Carlos Bacchiere Duarte, e teve como debatedores o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Hiratan Pinheiro da Silva e o gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima.