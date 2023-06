Cooperativismo cresce dois dígitos no Rio Grande do Sul em 2022

O faturamento do cooperativismo, modelo econômico-social que gera e distribui riqueza de forma proporcional ao trabalho de cada associado, cresceu dois dígitos em 2022 no Rio Grande do Sul: 14,9%. Os dados serão detalhados durante o evento Tá na Mesa, da Federasul, no próximo dia 28.

O Rio Grande do Sul soma 371 cooperativas registradas no Sistema Ocergs em diversos segmentos, entre agropecuária, crédito, saúde, infraestrutura e outros. Hartmann estima que 1/3 da população gaúcha seja associada ao conceito.

“Se olharmos hoje, as maiores feiras agropecuárias do Rio Grande são de cooperativas, com exceção da Expointer, que é do Estado”, acrescentou o dirigente, se referindo à Expodireto e à Expoagro Cotricampo.