Itaú Personnalité inaugura primeira agência em Santa Maria e prevê mais sete pontos no País neste ano

O Itaú Personnalité está ampliando o número de agências e escolheu Santa Maria como a primeira cidade no País a receber uma nova unidade, dando a largada para o plano de expansão da marca. O espaço passa a funcionar a partir desta quarta-feira (21) e busca proporcionar aos clientes a melhor experiência “figital” - a união do mundo físico ao digital. Líder há 28 anos no mercado alta renda no Brasil, o Itaú Personnalité aposta em um espaço menor, mais acolhedor e privativo, onde o cliente contará com atendimento personalizado e humanizado prestado por especialistas para auxiliar na tomada de decisões financeiras.

Com a unidade em Santa Maria, o número de agências Personnalité sobe para nove no Rio Grande do Sul, sendo seis em Porto Alegre. Neste ano, outros sete pontos serão inaugurados em outras regiões do País. “Estamos levando um espaço diferente, já trazendo traços do modelo futuro que a gente imagina levar para todos os pontos. É um conceito muito mais de receber o cliente na nossa casa, com espaço de experiência, mas ao mesmo tempo com especialistas para cuidar e ajudar a tomar as melhores decisões na vida financeira, tentando levar a experiência de um jeito muito completo para aquilo que combina com o cliente alta renda”, explica Adriana dos Santos, head do segmento de alta renda do banco Itaú Unibanco.

A escolha de Santa Maria deve-se a fatores como o crescimento econômico da cidade nos últimos anos, bem como a relevância nos setores do turismo e gastronomia, com destaque para o bairro do Recanto do Maestro, além do crescimento imobiliário e de serviços em Camobi. “Nosso propósito é ser um aliado dos clientes gaúchos, oferecendo as melhores soluções para o bem-estar financeiro dos nossos clientes, além da experiência de um banco premium”, completa.

A agência, localizada no bairro de Nossa Senhora Medianeira (Av. Nossa Senhora Medianeira, 1844), reunirá especialistas em investimentos, proteção e crédito e saque de moeda estrangeira para dar todo o suporte aos correntistas. “O time que estamos levando para nossa agência é certificado e bastante experiente, seja na proposta Personnalité, seja no atendimento de mercado financeiro. Estamos garantindo o diferencial que é a experiência figital, de poder ter tudo no aplicativo, no seu tempo, com segurança, e poder ter uma pessoa para falar no momento que você precisa, certificada, qualificada e com prazer em servir”, destaca Adriana.

Os clientes terão assessoria de especialistas em investimentos, proteção e crédito e saque de moeda estrangeira. Foto: Itaú Personnalité/Divulgação/JC

A agência de Santa Maria reúne cinco pessoas que estão dedicadas no ponto físico, mas haverá um conjunto de especialistas à disposição para atender via videoconferência. “Tudo que o cliente precisa ali, que tem um nível de complexidade um pouco maior, a gente tem outros times à disposição que aciona a qualquer momento no tempo do cliente”, garante.

No Personnalité, os clientes têm acesso a uma ampla plataforma aberta de investimentos para alta renda, com mais de 1.500 produtos em todas as modalidades do mercado, de dentro e fora do Itaú. A taxa de corretagem para operações de renda variável feitas pelos canais digitais é zero. Para quem busca diversificar a carteira, o Itaú tem a Conta Internacional Avenue, que permite investir no mercado americano por meio de mais de oito mil ativos.

O Itaú Personnalité conta com um Investment Centers em São Paulo, na Avenida Faria Lima. O espaço-conceito oferece assessoria personalizada do time de especialistas certificados de investimentos ou outras necessidades financeiras, além de ser um centro de produção de conteúdo onde são realizadas palestras e rodas de conversas sobre os temas relevantes. “Posso dar spoiler que está chegando um Investment Center em Porto Alegre, assim como temos aqui na Faria Lima, em São Paulo”, adianta Adriana.