Capital sediará encontro internacional da IASP

A próxima edição do encontro da Associação Internacional dos Parques Científicos e Áreas de Inovação na América Latina (IASP LATAM) acontecerá em solo gaúcho, de 18 a 19 de março de 2024, no Tecnopuc. Resultado de mais uma articulação importante da Aliança para a Inovação e Tecnologia de Porto Alegre - que também foi decisiva para a vinda do South Summit Brazil para a cidade -, o evento se estenderá até o dia 20, quando a jornada será finalizada, justamente, durante o evento de tecnologia e inovação, no Cais Mauá.

Além da diretora geral da IASP, Ebba Lund, é esperada a vinda de residentes da IASP Internacional da Ásia (Herbert Chen, de Beijing, China), da América Latina (Juan Pablo, do Equador) e da América do Norte (Carol Stewart, do Canadá).

"Receber o encontro da IASP em Porto Alegre será um marco significativo para impulsionar a interação de todos os players do nosso ecossistema com essa rede", aposta a executiva do Tecnopuc, Flávia Fiorin.

Um dos principais focos do evento organizado de forma conjunta pelos Parques da Ufrgs (Zenit), da Pucrs (Tecnopuc) e da Unisinos (Tecnosinos) será a discussão sobre novos segmentos que estão surgindo com força nos parques científicos e tecnológicos mais robustos do mundo, em especial semicondutores, hidrogênio verde e Inteligência Artificial. Haverá também uma forte reflexão e a definição de novas estratégias com relação ao impacto do trabalho remoto e o mundo figital (físico digital).

A expectativa é encontrar um novo ponto de equilíbrio entre os espaços presenciais e remotos, envolvendo o desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas para a interação e colaboração das nossas comunidades.

Para Silvio Bittencourt, gestor executivo do Tecnosinos, a notícia de que Porto Alegre sediará esta conferência traz consigo uma série de novas oportunidades para conectar as iniciativas do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul em uma rede global de colaboração. "Particularmente, para os ambientes promotores de inovação, como os parques tecnológicos e incubadoras, será um momento de conexão que permitirá gerar negócios às empresas estabelecidas e novos empreendimentos, como as startups, incluindo a criação de novas frentes de cooperação mútua entre os ambientes", pontua.

A aproximação do encontro da IASP com o South Summit será importante para que estes gestores internacionais possam ver como é a relação das startups com os ambientes de inovação gaúchos, comenta o presidente da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp), Arthur Gibbon. "As startups que estarão no South Summit não são empresas soltas no mundo. Na sua maioria, estão ligadas aos ambientes de inovação. Por isso, é importante a visão dos principais gestores globais do segmento", ressalta.

Ao trazer pessoas de fora para conhecer as políticas realizadas em Porto Alegre, a partir da união entre os poderes públicos e as instituições de pesquisa, o evento do IASP "é um reconhecimento de que a capital gaúcha se consolida, cada vez mais, como um centro de inovação", analisa a diretora do Parque Zenit da UFRGS, Maria Elisabeth Ritter.