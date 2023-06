Rio Grande do Sul tem concursos abertos com salários de até R$ 18 mil

A semana se inicia com, pelo menos, 13 concursos abertos no Rio Grande do Sul. Ao todo, há 654 vagas em disputa, com salários que chegam a R$ 18,3 mil. Destaque para os editais da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), que oferece 197 oportunidades remuneradas de acordo com o posto de Primeiro-Tenente (R$ 8.245,00).

As inscrições que podem ser realizadas até o dia do dia 2 de agosto. No edital para o CFO do Serviço de Saúde, são 152 vagas para médicos, sendo 46 para generalistas e as demais divididas entre 31 especialidades. Há também cinco vagas para Odontologia e outras cinco para Farmácia.

No Edital para o CFO/QC e CFO/QCM, são 32 vagas para o Quadro Complementar de Oficiais nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Estatística, Informática, Psicologia, Magistério, sendo Biologia, Espanhol, Física, Inglês, Matemática, Português, Química e três vagas para o Quadro de Capelães Militares: Padre Católico Romano e Pastor Evangélico.