Accenture vai investir US$ 3 bilhões em IA

Tecnologia dominante de 2023, a Inteligência Artificial (IA) é foco de uma estratégia robusta de mais uma gigante do mercado. A Accenture anunciou o investimento de US$ 3 bilhões nos próximos três anos na sua área de Data & AI e a duplicação do time de Inteligência Artificial, chegando a 80 mil pessoas em todo o mundo por meio de contratações, aquisições e formação. A meta é acelerar a oferta de novas soluções setoriais e modelos pré-construídos da tecnologia para os clientes. A consultoria também está lançando a plataforma AI Navigator for Enterprise para orientar a estratégia de inteligência artificial, casos de uso, casos de negócios rigorosos, tomada de decisões e políticas responsáveis. E o Center for Advanced AI para ajudar a maximizar o valor da IA generativa e de outras formas de inteligência artificial. "Existe um interesse sem precedentes de todas as áreas da IA. O investimento substancial que estamos a fazer na nossa área de Data & AI ajuda os nossos clientes a passar do interesse à ação e ao valor, de uma forma responsável e com casos de negócio", afirma a presidente e CEO da Accenture, Julie Sweet. A executiva comenta que as empresas que constroem uma base sólida de IA, adotando-a e escalando-a agora em que a tecnologia está madura e oferece um valor claro, estarão melhor posicionadas para reinventar, competir e alcançar novos níveis de desempenho. A experiência da empresa em inteligência artificial abrange mais de 1.450 patentes e pedidos de patentes pendentes em todo o mundo. A Accenture incorporou a IA em toda a sua abordagem de prestação de serviços para ter mais eficiência e insights para clientes por meio de suas plataformas myWizard, SynOps e MyNav. Há seis anos, a Accenture foi pioneira no seu framework de IA responsável, que agora faz parte da forma como a Accenture entrega o seu trabalho aos clientes, está incluída no código de ética da empresa e está subjacente ao seu rigoroso programa de compliance de IA responsável. "Durante a próxima década, a IA será uma megatendência. A nossa prática aumentada de Data & AI reúne todo o poder e amplitude da Accenture na criação de soluções específicas para cada indústria", aponta Paul Daugherty, group chief executive da Accenture Tecnologia.

SAP e Intel inauguram espaço de co-inovação em São Paulo

Espaço oferece demonstrações de aplicação de novas tecnologias para diferentes áreas

SAP/Divulgação/JC

A SAP e a Intel acabam de inaugurar um espaço pensado para a co-inovação com clientes no Brasil. O chamado SAP Experience abriu as portas no escritório da SAP Brasil, em São Paulo. O espaço oferece demonstrações de aplicação de novas tecnologias como realidade mista para e-commerce, IoT para chão de loja e fábrica, coleta de dados em espaços físicos e manutenção com gêmeo digital.

Spotify libera versão teste do Mix Offline, que não precisa de internet

A opção já está disponível em alguns países, incluindo o Brasil

LIONEL BONAVENTURE/AFP/JC

O Spotify começou a testar a versão offline do Mix, um recurso que cria playlists baseadas em artistas e gêneros que o usuário ouve. A opção já está disponível em alguns países, incluindo o Brasil. Segundo um tweet do CEO da empresa, Daniel Ek, o recurso está em fase de testes em alguns locais. Não ficou claro, no entanto, quando a opção estará disponível para todos que usam a plataforma. O Spotify já permite que os usuários baixem músicas manualmente, para ouvirem quando estiverem sem conexão - agora, o processo será automatizado. O YouTube Music, concorrente direto, já possui um recurso de mixtape off-line.

Nuvemshop Next aporta R$ 30 milhões em expansão em 2023

A Nuvemshop Next anunciou o investimento de aproximadamente R$ 30 milhões em 2023 para acelerar as soluções para negócios de médio e grande porte, com otimizações de produto, tecnologia e serviços. O espaço faz parte da plataforma para criação de lojas virtuais. Além de integrações exclusivas que podem ser adicionadas à operação da loja, outro diferencial da unidade de negócios é o atendimento personalizado realizado por uma equipe especializada.

Mais de 1/4 das empresas sofreram ataques cibernéticos