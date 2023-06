Corsan deve entregar nesta segunda-feira proposta final de acordo coletivo de trabalho

A Companhia Riograndense de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul (Corsan) deve entregar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), nesta segunda-feira (12), uma minuta de proposta final para acordo coletivo de trabalho entre funcionários e o Consórcio Aegea (arrematante da estatal em leilão). Após, as entidades representativas realizarão assembleias (em 16 ou 20 de junho, ainda a definir) para bater o martelo sobre a questão.

As tratativas foram firmadas em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Martins Costa, na sexta-feira (9). Entre os pontos acordados pelas partes está a vigência do acordo coletivo e a estabilidade dos trabalhadores em seus empregos por 18 meses em eventual confirmação da aquisição. Além disso, os sindicatos se comprometeram a desistir de ações que tramitam na Justiça do Trabalho questionando a venda da companhia.