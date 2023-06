31ª ExpoBento e 18ª Fenavinho iniciam atividades na Serra

Foram abertas nesta quinta-feira a 31ª ExpoBento e a 18ª Fenavinho, que ocorrem até o dia 18 de junho. Neste feriado de Corpus Christi, os eventos contaram com longa agenda de atrativos, que se estenderam até a noite. Entre os destaques da programação, 15 shows, quatro oficinas gratuitas de gastronomia e de beleza e quatro painéis sobre inovação no Pavilhão Inova Bento - grande centro de experiências da feira e maior novidade desta edição.

No total, são cerca de 500 expositores, tradicionalmente segmentados em nichos como variedades, agroindústria, Salão do Imóvel, moda, indústria e comércio, Salão Automotivo, entre outros. "Essa edição vem energizada pela proposta de oferecer ao visitante um mix inédito de experiências, a fim de corresponder às expectativas do público e dos expositores", diz o diretor-geral da ExpoBento, Bruno Benini.

Muitas dessas novidades se concentram no Pavilhão Inova Bento, o Pavilhão F do parque. O espaço oferta experiências, conteúdos de inovação, workshops, práticas esportivas e exposição e pitches de startups. O público poderá experimentar bikes elétricas, testar simuladores de corrida e de montanha-russa. Também poderão aferir suas habilidades em esportes como arco e flecha, basquete, futebol, saco de pancada, ping-pong e badminton. Haverá ainda parede de escalada, rapel e óculos 3D, numa parceria com o Corpo de Bombeiros. Outras opções serão as aulas da capoeira, nos dias 16 e 17, e os jogos de baralho temáticos Yu-Gi-Oh!, dia 17, e Pokemon, dia 18, abrangendo diferentes públicos.

Um ambiente mais tecnológico também é um dos diferenciais dessa ExpoBento. Painéis de LED com informações da programação recepcionam quem chega à feira, e os visitantes serão convidados a deixarem suas impressões sobre o evento, com emojis de humor, num painel interativo. Outra novidade será a proposta de gamificação que os visitantes serão convidados a participar. Ao longo da feira, diversos pontos "instagramáveis" servirão para o público acumular pontos como se estivesse num jogo, sendo recompensado por isso no final com um brinde.

Pela quarta vez, a Festa Nacional do Vinho é realizada conjuntamente com a feira. No Parque de Eventos, a Fenavinho se apresenta com sua Vila Típica, uma reprodução de um vilarejo do início do século passado, no qual grandes vinícolas e outras tantas familiares, estabelecimentos gastronômicos com delícias regionais e a música e a dança típicas do interior enchem o espaço de cultura. A Vila Típica será palco, ainda, para oficinas gratuitas de degustação de vinhos e disputa final dos Jogos Coloniais, no dia 13 de junho.

A 31ª ExpoBento e a 18ª Fenavinho são realizadas pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves.