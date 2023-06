GM vai interromper produção do Onix, apesar de programa prometido pelo governo

Bárbara Lima, com informações de agências

Com a paralisação da fabricação do carro popular Onix durante 10 dias, quase 7 mil funcionários do complexo industrial da General Motors (GM), do Projeto Arara Azul, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, vão entrar em férias coletivas a partir de 12 de junho. Deste total, 5 mil trabalhadores são metalúrgicos, sendo aproximadamente 2,6 mil vinculados à GM. Os demais funcionários são sistemistas e ligados à logística, segundo o Diretor de Assuntos Administrativos do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari. A decisão das férias coletivas aconteceu em assembleia do sindicato no dia 31 de maio e o retorno está previsto para o dia 22 de junho.

"O objetivo é que com a paralisação o mercado volte a aquecer. Seguraram até as últimas consequências, até onde deu, e agora anunciaram as férias coletivas. O pessoal tinha seis dias de direito de férias, mas nós votamos para estender por mais quatro dias", explicou Ascari. Ele informou ainda que todos os valores relacionados às férias serão pagos. Não há relatos de demissão por conta da paralisação. Em janeiro deste ano, os funcionários do complexo da GM já tinham entrado em férias coletivas durante 24 dias.

Além de Gravataí, segundo informações da Agência Estado, a General Motors vai parar nas próximas duas semanas - entre os dias 12 e 23 - a produção na fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Neste caso, porém, os modelos produzidos no local - a picape S10 e o utilitário esportivo Trailblazer - não foram, a principio, contemplados pelas medidas de redução de preços do governo.

Hoje, o complexo industrial produz as versões hatch e sedã do modelo Chevrolet Onix, que é líder de vendas na América do Sul.



A Agência Estado informou ainda, que, segundo o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, a fábrica, pela queda da demanda, vai interromper não só a produção de carros, mas também de motores, bem como parte dos departamentos administrativos. Haverá também férias coletivas para trabalhadores da linha de transmissões no período de 19 a 28 de junho.

A reportagem tentou contato com a assessoria da General Motors para esclarecimentos, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Na esteira do pacote do governo, a Volkswagen desistiu de suspender parte da produção em Taubaté, no interior paulista, mas não em São José dos Pinhais, no Paraná, onde produz o utilitário esportivo T-Cross. Ainda que o modelo tenha opções abaixo do teto de preço anunciado pelo governo, os trabalhadores de um dos turnos da unidade paranaense tiveram hoje contratos de trabalho suspensos, o chamado layoff. A medida deve durar entre dois e cinco meses.

A produção de veículos no Brasil aumentou 8% no primeiro trimestre de 2023, enquanto a venda subiu 16,3%, ambos em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, mostrou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Apesar de o número representar alta em relação ao ano passado, o primeiro trimestre de 2022 foi o pior resultado da indústria automobilística desde 2004.